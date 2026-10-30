Orbán és Vučić után a vajdasági magyar politika urai is megbukhatnak

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) fél év alatt elvesztette a magyarországi és a szerbiai politikai hátországát is. A párt másfél évtizeden keresztül Orbán Viktor és Aleksandar Vučić szövetségének fő haszonélvezője volt, de mostanra mindkét támogatója elvesztette a hatalmát.
Eközben a szavazói közel fele is elpárolgott. A magyar választók nagy része inkább a VMSZ által a kampányban hevesen támadott egyetemista listát és a szerb rendszerváltást választotta.
A Fidesz az erdélyi RMDSZ-nél is jobban, nagyjából a kárpátaljai KMKSZ-hez hasonlóan tette politikai alárendeltjévé a vajdasági magyar pártot, amely a magyarországi támogatások gazdájaként és továbbosztójaként különösen erős helyi monopóliumot építhetett ki.
A gyorsan fogyó és öregedő közösségben – a magyarok száma 2022-re már 182 ezerre csökkent – a VMSZ uralta a magyar intézményrendszer jelentős részét. A budapesti támogatásokért cserébe feltétel nélkül támogatta a Fideszt és Vučić Szerb Haladó Pártját, amelynek vezetői a kilencvenes években még a szélsőséges szerb nacionalizmus képviselői voltak.
A vasárnapi szerbiai választáson azonban a VMSZ korábbi támogatottságának több mint 40 százaléka eltűnt, hat parlamenti mandátumából kettő marad, önálló frakcióját elvesztette. Pásztor Bálint VMSZ-elnök ugyan ebből is megpróbál sikerkommunikációt gyártani, de nincs könnyű dolga: alig 34 ezren szavaztak a VMSZ-re, miközben 2023-ban még 64 ezren voltak. Pásztor azt hangsúlyozza, hogy ezzel nekik lesz a harmadik legtöbb képviselőjük a szerb parlamentben, de ez csak annak köszönhető, hogy a nemzetiségi szervezetek a szerb választási rendszerben kedvezményesen, küszöb nélkül juthatnak mandátumhoz.
A VMSZ a választás előtt az utolsó pillanatig kitartott Vučić mellett, és az egyetemista mozgalmat is a szerb kormánypárthoz hasonló szövegekkel támadta.
Pásztor az elmúlt húsz év egyik legnagyobb átverésének nevezte az Egyetemista Listát, miközben a VMSZ által kitartott vajdasági média azt sulykolta, hogy csak a párt képes a vajdasági magyarok érdekeit képviselni, a szerb pártok listáján induló magyar jelöltek nem. Azzal riogattak, hogy a VMSZ parlamenti képviseletének elvesztésével a vajdasági magyar közösségnek is vége lenne.
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A hírek szerint nagyjából 2,2 millió - 1,72 millió volt a szavazatarány. A parlamentbe a vajdasági magyarok is küldenek három képviselőt.
Képeink a választás éjszakájáról.
A levélszavazatok 2022-ben 93,98 százalékban a Fideszt támogatták.
Egy Fidesz-közeli szervezet, nahát.