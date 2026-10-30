Orbán és Vučić után a vajdasági magyar politika urai is megbukhatnak

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A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) fél év alatt elvesztette a magyarországi és a szerbiai politikai hátországát is. A párt másfél évtizeden keresztül Orbán Viktor és Aleksandar Vučić szövetségének fő haszonélvezője volt, de mostanra mindkét támogatója elvesztette a hatalmát.

Eközben a szavazói közel fele is elpárolgott. A magyar választók nagy része inkább a VMSZ által a kampányban hevesen támadott egyetemista listát és a szerb rendszerváltást választotta.

A Fidesz az erdélyi RMDSZ-nél is jobban, nagyjából a kárpátaljai KMKSZ-hez hasonlóan tette politikai alárendeltjévé a vajdasági magyar pártot, amely a magyarországi támogatások gazdájaként és továbbosztójaként különösen erős helyi monopóliumot építhetett ki.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Orbán Viktornál a Karmelitában 2025 májusában. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher/MTI/MTVA

A gyorsan fogyó és öregedő közösségben – a magyarok száma 2022-re már 182 ezerre csökkent – a VMSZ uralta a magyar intézményrendszer jelentős részét. A budapesti támogatásokért cserébe feltétel nélkül támogatta a Fideszt és Vučić Szerb Haladó Pártját, amelynek vezetői a kilencvenes években még a szélsőséges szerb nacionalizmus képviselői voltak.

A vasárnapi szerbiai választáson azonban a VMSZ korábbi támogatottságának több mint 40 százaléka eltűnt, hat parlamenti mandátumából kettő marad, önálló frakcióját elvesztette. Pásztor Bálint VMSZ-elnök ugyan ebből is megpróbál sikerkommunikációt gyártani, de nincs könnyű dolga: alig 34 ezren szavaztak a VMSZ-re, miközben 2023-ban még 64 ezren voltak. Pásztor azt hangsúlyozza, hogy ezzel nekik lesz a harmadik legtöbb képviselőjük a szerb parlamentben, de ez csak annak köszönhető, hogy a nemzetiségi szervezetek a szerb választási rendszerben kedvezményesen, küszöb nélkül juthatnak mandátumhoz.

A VMSZ a választás előtt az utolsó pillanatig kitartott Vučić mellett, és az egyetemista mozgalmat is a szerb kormánypárthoz hasonló szövegekkel támadta.

Pásztor az elmúlt húsz év egyik legnagyobb átverésének nevezte az Egyetemista Listát, miközben a VMSZ által kitartott vajdasági média azt sulykolta, hogy csak a párt képes a vajdasági magyarok érdekeit képviselni, a szerb pártok listáján induló magyar jelöltek nem. Azzal riogattak, hogy a VMSZ parlamenti képviseletének elvesztésével a vajdasági magyar közösségnek is vége lenne.

A Magyarok Kenyere Program által közzétett képen Kövér László, az Országgyûlés akkori elnöke, jobbról Jakab István, az Országgyûlés fideszes alelnöke a Kárpát-medencei búzaszentelõ ünnepségen áprilisban Zentán. Fotó: Aradi Barna/MTI/MTVA