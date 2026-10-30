Péntek reggel még megtámadtak egy orosz olajfinomítót az ukránok

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Pénteken kora reggel dróntámadás érte a Szamarai területen, Novokujbisevszk városában lévő olajfinomítót, közölte a helyi kormányzó. „A régiónk és országunk polgári infrastruktúrája elleni terrortámadások során a Kijevből érkező aljas ellenség rekordszámú drónt indított. Nem voltak áldozatok, és ez a legfontosabb” – mondta Vjacseszlav Fedoriscsev, a Szamarai terület kormányzója a Max nevű orosz állami üzenetküldő alkalmazáson közzétett nyilatkozatában.

Az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 1043 ukrán drónt lőtt le Szamara és 18 másik orosz régió felett – jelentette pénteken a moszkvai védelmi minisztérium. Fedoriscsev arra kérte a helyieket, hogy ne beszéljenek és ne posztoljanak arról, mi kapott találatot, de az Astra független orosz médiacsatorna beszámolt arról, hogy ég a helyi olajfinomító, amely repülőgép-üzemanyagot gyárt az orosz hadsereg számára. A Rosznyefty orosz olajtársaság szerint a novokujbisevszki olajfinomító évente mintegy 8,8 millió tonna olajat képes előállítani. Az esetről ez a videó kering az X-en, amelyet több megbízható portál is megosztott.

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Péntek reggelig Ukrajna nem vállalta a felelősséget ezért a támadásért, de egy ukrán hadiipari cég trollkodva utalt arra, hogy ők voltak a támadók. „Kicsi drón, hogy kerültél oda? A novokujbisevszki olajfinomító Ukrajnából érkező vendégeket fogad” – írta a Fire Point ukrán védelmi vállalat, amely a Kijev által oroszországi célpontok bombázására használt nagy hatótávolságú drónokat gyártja, egy kora reggeli Telegram-bejegyzésben.

Az eset azért különösen érdekes, mert a Wall Street Journal egy nappal korábban arról számolt be, hogy Kijev Donald Trump amerikai elnök nyomására beleegyezett az orosz olajfinomítók elleni csapások szüneteltetésébe. A cikk szerint a támadások – nem hivatalos – szüneteltetése várhatóan a november 3-i amerikai félidős választások utánig tart. Ukrajna a hónap elején már 72 órára szüneteltette az orosz olajfinomítók elleni dróncsapásokat, amikor Trump „energetikai fegyverszünetet” hirdetett, a Kreml azonban továbbra is bombázta az ukrán energetikai infrastruktúrát. (Politico)

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Jelinek Anna
külföld