A Nemzetközi Jégkorong Szövetség visszavette az oroszokat, több tagország is kiakadt

Nagy káosz alakult ki miután a Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) pénteken kötelezte a Nemzetközi Jégkorong Szövetséget (IIHF), hogy azonnali hatállyal vegye vissza a világbajnoki mezőnybe az ukrajnai háború miatt kizárt orosz válogatottakat – írta meg az MTI.

Orosz szurkolók a 2017-es vb-n. Fotó: MONIKA SKOLIMOWSKA/dpa Picture-Alliance via AFP

Több szövetség – például a svéd, a finn, a cseh, a német és az osztrák – is jelezte, hogy nem ért egyet a CAS ítéletével. Bojkottot ugyan nem jelentettek, az viszont szerintük előfordulhat, hogy lesznek majd játékosok, akik nem lesznek hajlandóak az oroszok ellen jégre lépni. Sőt, olyan is előfordulhat, hogy egy ország kormánya nem támogatja válogatottja részvételét orosz érdekeltségű tornán.

Kanadában már ott lehetnének, de ennek Kanada nem örülne

Az első torna, amelyen Oroszország visszatérhet, a december végén kezdődő, kanadai rendezésű férfi junior (U20) vb lenne. Az ország sportügyekért felelős államtitkára közleményben jelezte is, hogy országa ellenzi a döntést.

„Kanada – ahogy 2022 óta mindvégig – továbbra is azon az állásponton van, hogy Oroszország nem képviseltetheti magát nemzetközi sportversenyeken, amíg tart az Ukrajna elleni illegális és igazolhatatlan, teljes körű inváziója. Országunk fenntartja az orosz sportolók részvételére vonatkozó korlátozásokat azokon a kanadai rendezésű eseményeken, amelyek kanadai kormányzati támogatásban részesülnek” – közölte Adam van Koeverden.

Ez azt jelenti, hogy az orosz hokisok válogatott szinten, vb-szereplésre nem kapnának beutazási vízumot, de például egyénileg – mint ahogy most is NHL-es klubjukkal – beutazhatnak Kanadába. A nemzetközi szövetségnek tehát úgy kellene vb-t rendeznie egy adott ország szervezőivel közösen, hogy eleget tegyen a CAS-döntésnek, és a mezőnyben ott lehessenek az oroszok, csak közben államok, kormányzati szervek nem adnának vízumot nekik.

Szakértők szerint az orosz hokisok visszavételével lehetőség nyílhat, hogy az ország többi csapata – például a labdarúgó-válogatott is – ismét próbálkozhasson a CAS-nál a kedvező ítélet reményében.

A 2022-ben kizárt fehérorosz hokisok is bizakodhatnak, hiszen ha az oroszok most engedélyt kaptak, akkor erre nekik is esélyük lehet. Ők ugyan nem fordultak a CAS-hoz, ezért róluk most nem is született döntés, ám az őket eltiltó IIHF dönthet úgy is (elébe menve a pereskedésnek), hogy visszaveszi őket, és akkor legalább a párosszámú részvétel és könnyebb lebonyolítás biztosított lehetne – írja az MTI.