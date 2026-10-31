Az európai diplomaták nem voltak hajlandóak Szergej Lavrovval pózolni, így inkább nem csináltak csoportképet a G20-ak külügyminiszterei

Az európai diplomaták nem voltak hajlandók közös fotón szerepelni Szergej Lavrovval a G20-ak külügyminiszteri találkozóján, ezért az amerikai házigazdák inkább úgy döntöttek, nem készítik el az ilyenkor szokásos, minden résztvevővel közös csoportképet.

Egy amerikai tisztviselő szerint a fotózást „azután mondták le, hogy egyértelművé vált: egyes delegációk nem kívánnak részt venni a közös fényképezésen”.

Szergej Lavrov az atlantai G20 csúcson Fotó: PETER ZAY/Anadolu via AFP

Az Oroszországgal kapcsolatos véleményüket pedig nem mindenki rejtette véka alá a G20-találkozón, hiába kérte erre a Pentagon a szövetségeseit (igaz, ők a balti államokra gondoltak elsősorban): „Hadd mondjam ezt egyenesen az orosz külügyminiszternek: mindannyian tudjuk, ki az agresszor ebben a háborúban” – mondta később Ed Miliband brit külügyminiszter orosz kollégájának. Milliband arról is beszélt, hogy

„Mindannyiunknak gazdasági és diplomáciai nyomást kell gyakorolnunk Moszkvára, hogy megfosszuk Putyint azoktól a bevételektől, amelyek lehetővé teszik ennek a barbár háborúnak a folytatását.”

Ukrajna nem tagja a G20-nak, de az elmúlt években több hasonló találkozóra is meghívták. A mostani tanácskozásra azonban nem kapott meghívást, ami talán nem annyira meglepő annak fényében, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok viszonya különösen feszültté vált az elmúlt hetekben. Ukrajnával ellentétben viszont az USA és Oroszország kapcsolata az elmúlt hetekben enyhülni látszik, Trump hathatós közreműködésével. (BBC)