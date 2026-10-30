A Pentagon arra kérte a balti államokat, „ne piszkálják” Oroszországot

Az amerikai védelmi minisztérium az elmúlt hetekben több NATO-tagállamot is arra kért, hogy fogják vissza az Oroszországgal kapcsolatos nyilatkozataikat, mert Washington szerint egyes európai vezetők kijelentései veszélyeztethetik a kontinens biztonságát – írja a Reuters négy, az egyeztetésekre rálátó forrásra hivatkozva. A figyelmeztetést Litvánia, Lettország és Észtország is megkapta, de nem tudni, hogy más európai országoknak is küldtek-e hasonló üzenetet.

Elbridge Colby, a Pentagon védelempolitikáért felelős vezetője (jobbra) és Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter 2026. május 11-én. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A Pentagon védelempolitikáért felelős vezetője, Elbridge Colby egy balti tisztviselőnek állítólag azt mondta, hogy nem kéne „piszkálni” az oroszokat. Példaként az európai vezetők azon nyilatkozatait említette, amelyekben Oroszországot „sarokba szorított patkányhoz” hasonlították.

Nem világos, pontosan kinek és melyik kijelentésére utalt, ugyanakkor a Reuters szerint Kristen Michal észt miniszterelnök 2026 szeptemberének végén fogalmazott hasonlóan Putyinról annak kapcsán, hogy az ukrajnai háborúban egyre inkább elakadó Oroszország szabotázsakciókkal próbál nyomást gyakorolni Európára. Egy másik európai tisztviselő így idézte fel az amerikaiak üzenetét:

„Segítünk nektek. Az amerikaiak ott vannak. Csak ne legyetek hangosak. Ne csapjatok zajt.”

A Reuters forrásai szerint az amerikaiak barátságos hangnemben kérték visszafogottságra szövetségeseiket, az egyik európai tisztviselő mégis értetlenül fogadta a figyelmeztetést. A balti országok hírszerzései ugyanis az utóbbi hónapokban alacsonynak ítélték annak esélyét, hogy Oroszország közvetlenül próbára tenné a NATO kollektív védelmét. Más nyugati hírszerző szolgálatok ugyanakkor az európai szabotázsakciók fokozódására figyelmeztettek. A NATO-n belül arról sincs egyetértés, hogyan érdemes beszélni az orosz fenyegetésről: egyes tisztviselők szerint a veszély hangsúlyozása a Kreml kezére játszhat, mások viszont úgy vélik, a választókkal is meg kell értetni, miért van szükség a védelmi kiadások növelésére.

Az amerikai figyelmeztetések egybeesnek a Trump-kormányzat újabb diplomáciai erőfeszítéseivel, amelyekkel tárgyalásos úton próbálna véget vetni az ukrajnai háborúnak. Washington ennek érdekében a szankciók enyhítését és lehetséges üzleti megállapodásokat is felvetett Oroszországnak, miközben Ukrajnát arra próbálja rávenni, hogy hagyjon fel az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal. Az európai szövetségesek egy része ezzel szemben továbbra is Moszkva gazdasági elszigetelését szorgalmazza.

A Pentagon eközben az Európában állomásozó amerikai csapatok létszámát is felülvizsgálja, ami akár jelentős csapatkivonással járhat. Washington azt szeretné, ha az európai NATO-tagállamok nagyobb felelősséget vállalnának saját védelmükért.