Putyin már Trumppal és Hszi Csin-pinggel tárgyalna Ukrajna sorsáról, Zelenszkij történelmi hibát emleget

Az orosz elnök háromoldalú csúcstalálkozón egyezne meg az ukrajnai háború lezárásáról az amerikai és a kínai elnökkel. Vlagyimir Putyin azt javasolta Donald Trumpnak, hogy novemberben Hszi Csin-ping kínai elnökkel együtt hármasban tárgyaljanak az ukrajnai háború lezárásáról – írja a Wall Street Journal. Az orosz elnök egy Moszkva számára kedvező békemegállapodást szeretne tető alá hozni, a tárgyalásra pedig így az ukránok és az európaiak nélkül kerülhetne sor.

A lap szerint Putyin október 9-én, a Trumppal folytatott telefonbeszélgetésén dobta be az ötletet. Ugyanezen a tárgyaláson született meg az amerikai–orosz dízelmegállapodás is.

Az orosz elképzelés szerint a három vezető a november 18–19-i, sencseni Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján ülne le egymással. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette a Wall Street Journalnak, hogy folynak egyeztetések egy ilyen találkozóról, de egyelőre nincs megállapodás az állítása szerint. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Trump sem mondott még igent a javaslatra, de nyitott lehet rá.

Donald Trump fogadja Vlagyimir Putyint Anchorage-ban, a 2025 augusztusi csúcstalálkozón. Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Putyin a javaslat alapján a világ három nagyhatalma között rendezné az ukrajnai háború kérdését, úgy, hogy a megtámadott Ukrajna és európai országok nem lennének ott az asztalnál.

Az amerikai elnök az elmúlt napokban több olyan döntést hozott, amely jelentősen enyhíti a Moszkvára nehezedő nyomást. Megállapodott Putyinnal az orosz dízel értékesítéséről, felfüggesztette a szankciók alkalmazását, az amerikai–ukrán kapcsolatok pedig látványosan romlanak. Trump előbb az orosz olajfinomítók elleni támadások leállítását követelte Ukrajnától, majd már Zelenszkij leváltását és új ukrán elnökválasztást sürgetett.

Az ukrán elnök vasárnap az NBC műsorában már nyíltan beszélt a veszélyről, hogy Washington Oroszország oldalára állhat.

„Ha az Egyesült Államok hivatalosan Oroszország oldalára áll, ha ez a két ország összefog, természetesen nem tudunk győzni, és nem fogunk tudni kitartani”

– mondta. Szerinte ha Trump Putyint támogatja, az „hihetetlen, tragédia, történelmi hiba és hatalmas tragédia” lenne. Az ukrán elnök ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy továbbra is szeretnének bízni az amerikai elnökben, és reméli, hogy Trump megváltoztatja a döntéseit. Az ukrán vezetés folyamatos kapcsolatban áll Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel, Trump két tárgyalójával.

A feszültséget nemcsak a diplomáciai és gazdasági döntések okozzák, hanem az amerikai katonai támogatás körüli fejlemények is. A Reuters amerikai tisztviselőkre hivatkozva korábban megírta, hogy a Fehér Házból érkezett az utasítás az ukrán hadsereg által használt Starshield műholdas kommunikációs rendszer korlátozására. Emiatt az ukrán harci és elfogódrónok egy része nem tudott megfelelően működni, ami az orosz légitámadások elleni védekezést is megnehezítette. Zelenszkij most az NBC-nek azt mondta, szerinte az amerikai kormány ezzel üzenetet akart küldeni Kijevnek, a technikai korlátozást pedig Elon Musk SpaceX vállalata hajtotta végre.

Az ukrán elnök arról is beszélt, hogy az Egyesült Államok három napra leállította az orosz ballisztikus rakéták indításáról szóló hírszerzési adatok átadását. Ezek az információk létfontosságúak az ukrán légvédelem számára, különösen most, amikor az ország a Patriot elfogórakétákból is gyakorlatilag kifogyott. Zelenszkij szerint az adatmegosztás azóta újraindult, amit megköszönt Washingtonnak, a Starshield teljes körű helyreállításáról azonban szombat estig nem kaptak megerősítést.

Trump vasárnap este aztán újra nekiment az ukrán elnöknek. A Truth Socialön azt írta, hogy a béketárgyalásokon nagy előrelépést értek el, Zelenszkijt viszont nem érdekli a megállapodás, és az Európától kapott rengeteg pénz miatt nem is akarja lezárni a háborút.