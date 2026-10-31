Megérkeztek Belaruszba az oleski lakosok, akiket a Melania Trump által kitárgyalt humanitárius tűzszünet miatt tudtak kimenekíteni

külföld

Megérkeztek Belaruszba az orosz megszállás alatt álló Olekiből kimenekített lakosok. A hatóságok közlése még a mai napon visszatérhetnek Ukrajnába.

A civileket egy Melania Trump közvetítésével létrejött helyi tűzszünet idején menekítették ki. Az oleski lakosokat szállító repülőgépek szombat reggel landoltak a Belaruszban fekvő Gomelben, ahonnan busszal szállítják őket az ukrán határhoz.

Tüntetés Oleskiért október elején Varsóban.
Fotó: WOJTEK RADWANSKI/AFP

A herszoni frontvonal térségében találbató Oleskiben kedden lépett életbe humanitárius tűzszünet, ez lehetővé tette az Oleskiből kivezető út aknamentesítését. A megállapodás november 1-je éjfélig marad érvényben. A lakosoknak négy órájuk volt arra, hogy elhagyják a várost, mielőtt péntek délután elindult a 25 buszból álló konvoj, amely összesen 750 ember szállítására volt alkalmas.

A feltételezések szerint több százan döntöttek úgy, hogy a súlyos pusztítás, valamint a gáz-, az áram- és a vezetékesvíz-szolgáltatás hiánya ellenére a háború sújtotta városban maradnak.

Oleskijt mindössze öt kilométer választja el az ukrán hadsereg állásaitól, a kimenekítetteknek azonban először az orosz megszállás alatt álló területeken kellett áthaladniuk, majd a Krímen keresztül a dél-oroszországi Anapába utaztak, innen repülővel jutottak el Gomelbe. Velük tartott az úton a helyszínre utazó ukrán emberi jogi ombudsman, Dmitro Lubinec is, aki ezzel a háború kezdete óta az első ukrán tisztviselő lett, aki be tudott utazni Ukrajna orosz megszállás alatt álló területeire.

Oroszország csütörtökön közölte, hogy több tíz tonnányi segélyt készített elő azoknak a lakosoknak, akik nem akarnak elmenekülni. (BBC)

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Kaufmann Balázs
háború