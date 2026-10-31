Orbán és jó barátja, Vučić ezekben a nehéz időkben is kitartanak egymás mellett

„Orbán és én. Egy barátság története”

– ezzel a szöveggel tett ki videót a múlt hétvégi választásokon megbukott Aleksandar Vučić szerb elnök Orbán Viktor volt miniszterelnök mellett állva. A leköszönő elnök örül, hogy apja Belgrádhoz közeli házában fogadhatta Orbánt, akit barátjának és testvérének nevezte.

„Igen, mindketten elvesztettük a választásokat, de nem vesztettük el a méltóságunkat, a büszkeségünket és hitünket”

– mondta Vučić, majd átadta a szót Orbánnak, aki szerb barátjához hasonlóan lelombozva kezdett bele mondadójába:

„A barátok mindig barátok maradnak. Az igazi barátok még jobb barátokká válnak a nehéz időkben, és biztos lehetsz benne Aleksandar, hogy mindig melletted leszek. Emellett több is volt köztünk, mint barátság: nagy eredményünk volt, hogy fejlesztettük a magyarok és szerbek kapcsolatát, testvériségét”

– mondta Orbán, aki továbbra is elkötelezett a kapcsolatok építése mellett, és reméli, hogy Szerbia sikeres lesz a jövőben. (Orbán választási vereségét egy másik nagy barátja, Trump annyival tudta le, hogy a barátja volt.)

„Vissza fogunk jönni” – zárta a videót Vučić, aki az MTI szerint decemberben jó eséllyel térhet vissza a Szerb Haladó Párt (SNS) élére. A párt jelenlegi elnöke, Miloš Vučević legalábbis közölte, hogy személyesen fogja javasolni a bukott szerb elnök jelölését a december 13-i rendkívüli tisztújító közgyűlésen.

Miloš Vučević szerint a választási vereség után új fejezetet kell nyitni a párt életében, és fel kell készülni az ellenzéki szerepre. Azt mondta, az SNS-nek új erőre, energiára és elszántságra van szüksége ahhoz, hogy sikeresen vegye a következő időszak politikai akadályait.

Aleksandar Vučić 2012 és 2023 között már vezette a Szerb Haladó Pártot. A pártelnöki tisztségről 2023 májusában mondott le, amikor a vezetést Vučević vette át, Vučić azonban köztársasági elnökként továbbra is meghatározó szerepet játszott a párt politikájának alakításában.