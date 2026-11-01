A putyinista Milorad Dodikot is meghívták Trump rezidenciájára

Az Atlantic információi szerint Milorad Dodikot is meghívták a MAGA-mozgalom félidős választás utáni eseményére, amit Donald Trump mar-a-lagói birtokán tartanak.

Dodik meghívása azért érdekes, mert a boszniai szerbek informális vezetője Vlagyimir Putyin egyik legnagyobb támogatója. A politikus korábban azzal dicsekedett, hogy kémkedik az amerikaiak ellen, az orosz elnököt pedig a világ egyik legbékepártibb vezetőjének nevezte.

Milorad Dodik Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO/AFP

Joe Biden kormánya 2022-ben szankciós listára tette Dodikot korrupció, vesztegetés és Bosznia-Hercegovina stabilitásának veszélyeztetése miatt. Trump hivatalba lépése után Dodik dollármilliókat költött washingtoni lobbizásra, a keresztény értékek védelmezőjeként mutatta be magát. Végül 2025 októberében levették a szankciós listáról. Idén februárban pedig már Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel találkozott Washingtonban.

Dodikot 2025 augusztusában jogerősen elítélték, mert nem hajtotta végre a boszniai nemzetközi főmegbízott utasításait. Az ítélettel megfosztották a Boszniai Szerb Köztársaság elnöki tisztségétől, és 6 évre eltiltották a közhivatal gyakorlásától.

Dodik október 30-án Orbán Viktort és feleségét látta vendégül. A boszniai szerb politikus azt írta a rakijázós fotó mellé, hogy az igazi barátság élethosszig tart.