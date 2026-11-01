Már csak hármat kell aludni, és nyilvánosak az ügynökakták, de „nem kell mindent elhinni egy diktatúra állambiztonsági szerveinek”

Történelem

Nem kell mindent elhinni egy diktatúra állambiztonsági szerveinek, az ügynökaktákat körültekintően kell értelmezni - mondta Cseh Gergő Bendegúz, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának (ÁBTL) főigazgatója az MTI-nek.

Az állambiztonság munkatársai operatív eszközzel készült titkos fotó kiértékelésén vesznek részt. Képkocka a Belügyminisztérium Filmstúdiójának oktatófilmjéből 1980-ból.
Fotó: Fortepan / BM Filmstúdió

November 4-étől lesz nyilvános több tízezer egykori ügynök neve, a nyitottaktak.hu oldalt szerdán délelőtt már lehet majd böngészni az ígéretek szerint (eredetileg október 20. volt a nyilvánosságra hozatal céldátuma, a csúszás oka azt volt, hogy az iratanyag előzetes átvizsgálása és a nyilvánosságra hozatal előkészítése a tervezettnél több időt vett igénybe).

Egyelőre három irattípusba lehet majd ingyenesen betekinteni:

  • a 6-os kartonokba (ezekben az ügynökök személyazonosító adatai és főbb tevékenységeik vannak),
  • a B-naplókba, amikben a beszervezési dossziék ügynökeinek nevei vannak,
  • a H-adattárba, amelyben a hálózati személyek adatait és fedőnevét rögzítették mágnesszalagokon a 1970-es évektől.

Összesen mintegy 50-60 ezer ügynök neve, adatai kerülnek nyilvánosságra, az adathordozók között lehet átfedés - mondta a főigazgató.

A negyedik irattípus, amelyet a törvény szerint február 25-éig kell nyilvánosságra hoznia a levéltárnak, a B-dosszié lesz, ami már nem csupán néhány szikár adatot rögzít, hanem 20-50 vagy akár több száz oldalas dokumentum, amely a tartótiszt szemszögéből részletesen tartalmazza az egész ügynöki életutat. Összesen több mint kilencezer B-dosszié kerül nyilvánosságra február 25-éig.

Cseh Gergő Bendegúz azt is elmondta, hogy már számos kérés érkezett a levéltárhoz, hogy ne tegyen közzé bizonyos adatokat, ám a törvény erre nem ad lehetőséget. Ugyanakkor az érintettek úgynevezett helyesbítést fűzhetnek a levéltári irathoz. Előadhatják „saját verziójukat”, például, hogy az állambiztonsági irat tartalmával ellentétben nem hazafias indíttatásból, hanem zsarolás hatására lettek ügynökök - jegyezte meg Cseh Gergő Bendegúz.

Arra a felvetésre, mennyire hitelesek a nyilvánosságra kerülő iratok, a szakember hangsúlyozta: nem minden esetben feltétlenül valós az állambiztonsági iratok tartalma és egészen biztosan nagyon hiányosak. Nem kell mindent elhinni az állambiztonsági szerveknek és irataiknak! - figyelmeztetett a főigazgató.

A levéltáros feladata, hogy torzításmentesen megőrizze és minél hozzáférhetőbbé, rendszerezettebbé, kereshetőbbé tegye az utókor számára a múlt iratait. A történeti valóság rekonstruálásának azonban csak az egyik szelete a hivatalos dokumentumok vizsgálata, azon kívül más forrásokat, nézőpontokat is meg kell vizsgálni, és mindezt kritikusan összevetni, ami már történészi feladat - közölte Cseh Gergő Bendegúz. A társadalom jelentős része családi vagy szűkebb-tágabb ismeretségi körében, lakókörnyezetében, munkahelyi vagy más kapcsolatrendszereiben felfedezheti majd a november 4-étől nyilvánosan beazonosítható több tízezer egykori ügynök valamelyikét. Az iratnyilvánosság társadalmi következményeinek kezeléséhez pedig a levéltárosokon kívül más szakmák segítségére is szükség lesz - tette hozzá.

A levéltár segít a közzétett iratok értelmezésében, megértésében, ám az érzelmi, erkölcsi feldolgozáshoz már mentálhigiénés szakemberek is szükségesek, továbbá sokat segíthet azoknak a tapasztalata, beszámolója, akik az iratokban rögzített eseményeket egykor átélték megfigyeltként vagy a másik oldalon ügynökként, tartótisztként - figyelmeztetett a főigazgató.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az állambiztonsági iratok jelentős része hiányzik.

Becslések szerint mintegy 150 ezer ügynököt foglalkoztathatott összesen a Rákosi- és a Kádár-rendszer, ám csupán valamivel több mint egyharmaduk neve ismert. Részletes, érdemi információ, például B-dosszié pedig csak mintegy 10 százalékukról van. (MTI)

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