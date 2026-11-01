Márki-Zay Péter, Iványi Gábor és az ukrán elnöki hivatal vezetője is részt vett a kijevi Nagy Imre-szobor avatásán

Nagy Imre-mellszobrot avattak Kijevben. Az eseményen részt vett Kirilo Budanov, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester és Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség lelkésze is.

A szoboravatásról a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok által 2025 májusában az ukrán titkosszolgálat illegális tisztjeként azonosított, majd Magyarországról kiutasított Tseber Roland posztolt. A bejegyzés szerint Szent-Iványi István, a Horn-kormány SZDSZ-es külügyi államtitkára és Haraszti Miklós volt SZDSZ-es parlamenti képviselő is részt vett az avatáson.

Középen Kirilo Budanov és Iványi Gábor, a jobb szélen Tseber Roland Forrás: Tseber Roland/Facebook

Tseber köszönetet mondott Vitalij Klicskónak, Kijev főpolgármesterének is, és azt írta, hogy legközelebb egy nagyszabású bronz mellszobrot állítanak fel Budapesten Vaszil Sztusz ukrán költő tiszteletére. Azt írta:

„Nagy Imre — Kijevben. Vaszil Sztusz — Budapesten. Két kiemelkedő történelmi személyiség. Két nehéz emberi sors. Két ember, akik szembeszálltak a totalitárius rendszerrel, és soha nem árulták el lelkiismeretüket vagy meggyőződésüket.”

Nagy Imre budapesti szobrát 1996-ban állították fel az Országház melletti Vértanúk terén. A szobrot azonban 2018-ban, az éj leple alatt lebontották, majd áthelyezték a Jászai Mari térre. A hivatalos indoklás szerint azért, mert kellett a hely a Nemzeti Mártírók Emlékművének.