Márki-Zay Péter, Iványi Gábor és az ukrán elnöki hivatal vezetője is részt vett a kijevi Nagy Imre-szobor avatásán

Nagy Imre-mellszobrot avattak Kijevben. Az eseményen részt vett Kirilo Budanov, az Ukrán Elnöki Hivatal vezetője, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester és Iványi Gábor, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség lelkésze is.
A szoboravatásról a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok által 2025 májusában az ukrán titkosszolgálat illegális tisztjeként azonosított, majd Magyarországról kiutasított Tseber Roland posztolt. A bejegyzés szerint Szent-Iványi István, a Horn-kormány SZDSZ-es külügyi államtitkára és Haraszti Miklós volt SZDSZ-es parlamenti képviselő is részt vett az avatáson.
Tseber köszönetet mondott Vitalij Klicskónak, Kijev főpolgármesterének is, és azt írta, hogy legközelebb egy nagyszabású bronz mellszobrot állítanak fel Budapesten Vaszil Sztusz ukrán költő tiszteletére. Azt írta:
„Nagy Imre — Kijevben. Vaszil Sztusz — Budapesten. Két kiemelkedő történelmi személyiség. Két nehéz emberi sors. Két ember, akik szembeszálltak a totalitárius rendszerrel, és soha nem árulták el lelkiismeretüket vagy meggyőződésüket.”
Nagy Imre budapesti szobrát 1996-ban állították fel az Országház melletti Vértanúk terén. A szobrot azonban 2018-ban, az éj leple alatt lebontották, majd áthelyezték a Jászai Mari térre. A hivatalos indoklás szerint azért, mert kellett a hely a Nemzeti Mártírók Emlékművének.
Reggel már a hidat pakolták teherautóra. A helyére az egykor a Horthyék által felavatott Nemzeti Vértanúk Emlékműve kerül majd.
Korábbi magas rangú honvédelmi vezetőkkel tarthattak kapcsolatot. Magyar Péter már tegnap megüzente: „el a kezekkel Ruszin-Szendi Romulusztól”.