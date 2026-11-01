Németországban is eldurvult a megélhetési válság miatt kirobbant elégedetlenség

Szombaton késő este Frankfurt belvárosában zavargók fosztottak ki üzleteket és csaptak össze a rendőrökkel, de hasonló incidensek történtek más német városokban is, miután véget értek a megélhetési válság miatt tartott, nagyrészt békés tömegtüntetések.

Rendőrök tartóztatnak le egy férfit, miközben a mögöttük lévő szórakozóhely vendégei mobiltelefonjaikkal fényképezik a történteket Frankfurtban, 2026. október 31-én. Fotó: BORIS ROESSLER/dpa Picture-Alliance via AFP

A hivatalos közlés szerint vízágyúkat vetettek be azon tüntetők ellen, akik petárdákkal, kövekkel és palackokkal támadtak a rendőrökre és a mentésben részt vevőkre.

A zavargók betörték a boltok kirakatát és kifosztották az üzleteket Frankfurt belvárosában, míg a rendőrség Molotov-koktélokkal elkövetett támadásokról számolt be. Későbbi tájékoztatásuk szerint egy fegyverbolt kirakatát is betörték, a rendőrök pedig egy gyanúsított letartóztatása során két fegyvert is lefoglaltak.

Rohamrendőrök rohannak el egy égő szemeteskuka mellett Frankfurtban, 2026. október 31-én. Fotó: STIEN HOHN/Hans Lucas via AFP

Roman Poseck, Hessen tartomány belügyminisztere azt mondta, „körülbelül 100, egyértelműen beazonosítható baloldali szélsőséges” vegyült el a városi tüntetők között. Hozzátette: „szégyenletes”, ahogyan a tiltakozások véget értek. Összesen mintegy 30 embert vettek őrizetbe.

Kölnben mintegy 200 ember, köztük néhány zavargó, vett részt a városi dóm környékén, közvetlenül a főpályaudvar mellett kialakult zavargásokban. Egy ember megsérült, a hatóságok öt embert vettek őrizetbe. A rendőrség szóvivője szerint a későbbi incidensek inkább a halloweeni ünnepségekhez kapcsolódtak, mint a korábbi ifjúsági tüntetésekhez.

Berlinben a rendőrség feloszlatott egy esti tüntetést, miután a rendőröket kövekkel támadták meg, a tüntetők tűzijátékokat lőttek fel. A rendőrség szerint 27 rendőr szenvedett könnyű sérüléseket, és legfeljebb 56 tüntetőt vettek ideiglenesen őrizetbe. A tájékoztatás szerint a hangulat már a kezdetektől feszült volt, mivel sok résztvevő feketében öltözött és maszkot viselt. A felvonulást baloldali csoportok szervezték, és palesztinbarát aktivisták is részt vettek benne. Hamburgban egy nagyrészt békés, mintegy 6700 ember részvételével zajló tüntetést zavargások követték a főpályaudvar közelében. Feketébe öltözött, részben arcukat eltakaró emberek tűzijátékokat lőttek fel. A rendőrség vízágyúval oltotta el a keletkezett lángokat, és paprikaspray-vel oszlatta szét a tömeget. Brémában, ahol mintegy 2800 ember tüntetett, elszigetelt esetekben rendőröket ütöttek és rúgtak meg, miközben legalább egy szemeteskonténert felgyújtottak.

Szombaton nap közben ezrek csatlakoztak ahhoz a fiatalokból álló csoport által szervezett megmozduláshoz, amely az iskolák alulfinanszírozottsága, a magas megélhetési költségek, a közkiadások csökkentése és a kötelező katonai szolgálat ellen hirdetett tiltakozást. A hatósági közlések alapján Frankfurtban, Münchenben és Berlinben összesen mintegy 18 ezren tüntettek. Német sajtóforrások szerint szombaton összesen több tízezren vettek részt a németországi városokban zajló tiltakozásokon. És még mielőtt az este későbbi óráiban káosz alakult volna ki, a szervezők sikerként értékelték a tüntetéseket, és arról számoltak be, hogy országszerte több mint százezer ember vett részt a nagyvárosokban, valamint olyan kisebb településeken is, mint Erfurt, Münster, Nürnberg és Karlsruhe.

A németországi tüntetésekkel egy időben Európa más részein is nagyszabású megmozdulások zajlottak. Franciaországban több mint 320 ezren vettek részt a harmadik egymást követő hétvégén zajló – nagyrészt békés – tüntetéseken. A résztvevők a megélhetési költségek emelkedése és az elégtelen közszolgáltatások – különösen az oktatási szektor – miatt követeltek intézkedéseket.

Franciaország-szerte rendőrök ezreit vezényelték ki a tüntetések kezelésére; egyes városokban a rendfenntartók könnygázt vetettek be a demonstrálókkal szemben. Toulouse-ban, Lyonban és Marseille-ben összecsapásokra került sor, amelyeket követően több mint 500 embert vettek őrizetbe.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter arról számolt be, hogy egy rendőr megsérült egy Molotov-koktél miatt. A párizsi rendőrség közlése szerint több száz zavargó támadt tárgyak dobálásával a rendfenntartó erőkre.

Olaszországban is voltak tüntetések: Rómában és Torinóban összecsapásokra is sor került a rendőrség és a demonstrálók között.

Portugáliában a rendőrség felszámolt egy újonnan létesített sátortábort, amit azok a tüntetők hozták létre, akik egy lakbérszabályozási törvényjavaslat ellen tiltakoztak. Véleményük szerint a jogszabály súlyosbíthatja az ország lakhatási válságát, ahol az elmúlt évtizedben több mint a duplájára nőttek az ingatlanárak.

Az utóbbi időben számos európai országban – köztük Franciaországban, Belgiumban, Írországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban, Görögországban, Szerbiában és Albániában – vonultak utcára tüntetők, akiknek többsége fiatal. Bár az egyes követelések országonként eltérőek, a tüntetők figyelme nagyrészt a megélhetési kérdésekre irányult – például a lakhatáshoz való hozzáférésre, az oktatás minőségére és a közszolgáltatások leépítésére. (BBC, MTI)