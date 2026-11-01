Újraindul a Binance, ahonnan 6,3 milliárd dollárnyi betétet loptak el hekkerek

Richard Teng, a Binance társ-vezérigazgatója az X-en jelentette be, hogy újraindul a világ legnagyobb kriptotőzsdéje, ahonnan nemrég 6,3 milliárd dollárnyi betétet loptak el.

Teng azt írta, vasárnap reggel 15 digitális valuta esetében tették újra lehetővé a pénzkivételeket. A további eszközöket és hálózatokat a biztonsági ellenőrzések végeztével, szakaszosan teszik majd elérhetővé. A cég emellett magára vállalja az ellopott összegek pénzügyi terhét.

Illusztráció: RICCARDO MILANI/Hans Lucas via AFP

A Binance a kriptopiac legnagyobb veszteségét szenvedte el, miután hekkerek behatoltak a rendszerébe, és elloptak 6,3 milliárd dollárnyi betétet. Bár konkrét bizonyíték még nincs, lényegében minden forrás megegyezik abban, hogy az elkövetők az észak-koreai rezsimnek dolgozó hackerek lehettek.