Magyar Péter a parlamentben magyarázta, miért szerepel a költségvetési tervezetben továbbra is az MMA vagy épp a Magyarságkutató Intézet

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Magyar Péter a parlamentben arról beszélt, hogy a költségvetési vitának az exelnökök jótékonysági keretének elvétele mellett is lesz még fontos feladata. Vannak ugyanis olyan fejezetei a költségvetésnek, amelyek kormánytól független szervezetekhez tartoznak (Állami Számvevőszék, Országos Bírói Hivatal), ezek maguk állítják össze a javaslatukat, a kormány pedig változtatás nélkül köteles azt az országgyűlés elé terjeszteni, mondta.

A Tisza azonban változtatni fog több területen is, így a kultúrában is. Magyar azt mondta, a jövő évi költségvetési tervezete egy átalakítás közepén készült, és ami nem öntött még jogi formát, az nem szerepelhet a költségvetés tervezetében. Közben viszont több tucat szervezetben folyik az átvilágítás, és ezek eredménye meg fog látszódni majd, ígérte a kormányfő.

Tanács Zoltán miniszter mögött Nagy Ervin tiszás képviselő a parlamenti ülésteremben 2026. november 2-án.
Fotó: Németh Dániel/444

A Magyar Művészeti Akadémia átalakítása például alaptörvény-módosítást és 150 jogszabály átírását igényli. A munkát elkezdték, a forrás elosztása szakmai alapú lesz majd, mondta Magyar. Most első körben költségvetési módosítókkal készülnek, aztán az egész kultúrafinanszírozást átalakítják.

Ugyanez igaz a régi rendszer kutatóintézeteire is, például a Magyarságkutató Intézetre és a Nemzetstratégiai Kutatóintézetre, melyek átszervezése még nem öntött jogi formát, azért szerepelnek régi nevükön, mondta Magyar.

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Magyar Péter a parlamenti hozzászólásában jelentette be. Az exelnökök jótékonysági kerete is megszűnik. Schmitt, Novák, Sulyok bánkódhat majd.

Rovó Attila
POLITIKA