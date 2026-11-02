Már fejvadászok keresik Matolcsy Ádámékat

Már nem a XII. kerület, Maros utcai rendőrkapitányság vezeti a Matolcsy Ádám és Stofa György ügyében elrendelt körözést, hanem a Készenléti Rendőrségen belül a Nemzeti Nyomozó Irodához (NNI) került az ügy a rendőrség honlapja szerint. A Telex információi szerint az NNI-n belül is a célkörözési osztályhoz, közismertebb nevén a fejvadászokhoz kerülhetett Matolcsy és Stofa szökési ügye. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve kiemelt célja a rendőrségnek elfogni őket.

Az NNI fejvadászainál többen dolgoznak ugyanazon az ügyön, és már többször is sikerrel jártak. Az 1999-ben az alvilág bankáraként emlegetett Lakatos Andrást, alias Kisbandit hozták haza, 2016-ban pedig a karcagi Bróker Marcsit fogták el egy belize-i kisvárosban San Pedróban.

Matolcsyék ellen október 21-én rendelt el körözést a rendőrség az MNB-üggyel összefüggésben, hat nappal később, október 27-én a nemzetközi és európai elfogatóparancsot is kiadták ellenük.

A körözésről, Matolcsy György őrizetbe vételéről és az MNB-ügyről ebben a videóban számoltunk be: