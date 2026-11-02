Trump új terve: amerikai közvetítéssel térhetne vissza az orosz gáz Európába

Donald Trump amerikai közvetítőkön keresztül újraindítaná az orosz gázexportot Európába, méghozzá az Ukrajnán keresztülmenő tranzitvezetéken – írja amerikai, európai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva a Wall Street Journal. A tervvel Washington elvileg az ukrajnai energetikai tűzszünetet próbálná előmozdítani, de ez amerikai befektetőknek is nagy üzlet lenne. Az európai kormányok azonban a lap forrásai szerint határozottan elutasítják az elképzelést.

A javaslatot Trump két különmegbízottja, Jared Kushner és Steve Witkoff vezette fel szeptemberben Moszkvában és Kijevben. Az amerikai elképzelés szerint Oroszország a gázért kapott pénzt egy harmadik országban vezetett letéti számlára helyezné, erre hivatkozva mondhatnák, hogy azt a Kreml nem fordíthatja közvetlenül a háború finanszírozására. Washington azzal érvel, hogy az európai gázexport lehetőségével rá lehetne venni Putyint az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások szüneteltetésére, az európai fogyasztók pedig olcsóbb gázt kaphatnának.

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A terv ugyanakkor teljesen szembemegy az EU energiapolitikájával, amelynek egyik fő célja éppen az orosz gázimport teljes felszámolása. A Wall Street Journalnak nyilatkozó európai források azt hangsúlyozzák, hogy az orosz gáz vásárlása teljesen elfogadhatatlan lenne, egy (a cikkben meg nem nevezett) európai vezető az 1938-as müncheni egyezményhez hasonlította az elképzelést, amikor Chamberlain Csehszlovákia feláldozásával próbált megegyezni Hitlerrel.

Nem ez az egyetlen orosz–amerikai energetikai üzleti elképzelés. A Reuters október eleji értesülése szerint Washington és Moszkva arról tárgyalt, hogy amerikai befektetőket vonnának be az Északi Áramlat gázvezeték működtetésébe. Az egyeztetéseken Kushner mellett Kirill Dmitrijev, Putyin gazdasági különmegbízottja is részt vett.