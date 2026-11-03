Megválasztja ma az Országgyűlés a legfőbb ügyészt

A tegnapi intenzív nap után ma is folytatódik a munka a Parlamentben. Az ülés 9 órakor a magyar tudomány ünnepére történő emlékezéssel fog kezdődni, utána Magyar Péter szólal fel, majd a napirend előtti felszólalásokat követően határozathozatalok következnek, egyebek mellett az alábbi témákban:
- Szavazhatnak a Magyar Nemzeti Bank 2025-ös üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról.
- Zárószavazás lesz a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról, amelynek célja biztosítani, hogy az országgyűlési képviselők, a politikai vezetők és a közigazgatási államtitkárok vagyongyarapodása minden esetben összhangban álljon az adózott jövedelmükkel.
- Az érintett tőkealapok tényleges tulajdonosainak megismerhetőségét biztosítja a pénzmosás megelőzését és egyes zártkörű tőkealapokat érintő szabályozási területek módosításáról szóló előterjesztés.
- Munkaszüneti nappá nyilváníthatják december 24-ét.
- Szavazhatnak a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvény, valamint az egyes magánjogi nyilvántartásokat érintő törvények módosításáról.
- Dönthet arról is a parlament, hogy a jelenleg működő ötből négy - a gyermekvédelemmel, a kegyelmi botránnyal, a spontán privatizációval és az MNB működésével kapcsolatos - vizsgálóbizottság jelentéstételi határidejét december 31-ről 2027. június 15-re módosítja. A végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság jelentéstételi határideje változatlanul december 31.
- A Tisza képviselői új vizsgálóbizottságot is létrehoznának: a felzárkóztatási források visszaéléseit feltáró testület a 2004 és 2026 közötti társadalmi felzárkóztatási és esélyteremtési célú magyar és európai uniós támogatásokat világítaná át.
- Személyi döntések is várhatók: Először a Független Közmédia Testület új tagját választhatja meg a parlament (ma a KDNP jelöltjéről, Koncz Attiláról dönthetnek) , majd az államfő legfőbbügyész-jelöltjéről dönthet titkos szavazáson. A frakció már jelezte, hogy támogatja dr. Fejes Péter jelölését. Október közepén derült ki, hogy Fejest jelöli legfőbb ügyésznek Baka András köztársasági elnök, miután első jelöltjét, Szathmáry Zoltánt szeptember végén leszavazta az Országgyűlés
- Általános vita lesz a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos egyes összeférhetetlenségi szabályok megállapításáról szóló törvényjavaslatról, miszerint az ötszáz fő feletti sportszervezetek esetén tilos lehet bizonyos közjogi, politikai, kormányzati és állami gazdasági tisztségek sportágazati vezetői tisztségekkel való egyidejű betöltése.
- Együttes általános vita lesz a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adójáról (kata), valamint az egyes törvényeknek a családokat érintő kedvezmények átalakítását és az adójóváírás bevezetését érintő módosításáról szóló törvényjavaslatról.
- Tárgyalja a parlament a vagyonadóról szóló törvényjavaslatot. (via MTI)