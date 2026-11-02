Puhatestűzés, Don Hatvanpuszta és ügynökakták a parlamentben

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  • Két hét szünet után volt újra parlamenti ülés, heves vitával napirend előtt.
  • Magyar Péter az ügynökaktákkal kezdte, aztán eljutott a maffiaszerűen működő Fideszig.
  • Az ellenzék megdöbbent.
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