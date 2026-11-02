Magyar Péter az ügynökaktákról beszélve Csányi Sándorra is utalt

Két hét szünet után újra plenáris ülést tartott a parlament. Magyar Péter az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, a fideszes maffiáról és az új költségvetésről beszélt, az ellenzéki frakcióvezetők pedig elsősorban Ursula von der Leyen meghívása miatt kritizálták a miniszterelnököt. De szóba került Csányi Sándor is.

A maffia katonái

Magyar Péter azzal kezdte a napirend előtti felszólalását, hogy november 4-én, a forradalom leverésének hetvenedik évfordulóján megkezdik az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A politikai elit az 1990-es rendszerváltás után sem nézett szembe a súlyos örökséggel, a pártok csak ígérgettek, de hatalomra kerülve elszabotálták az akták bemutatását. Ezt a 36 éves adósságot törlesztik most.

Azt mondta, az iratok nem lesznek teljesek, mert nem is lehetnek azok. Hozzátette, hogy a nyilvántartásban szereplő emberek neve önmagában még nem mondja majd el az illető teljes történetét. Mert voltak olyanok, akik félrevezették a hatóságokat, vagy később megtagadták a jelentést. A valódi bűnösök a megfigyeléseket megrendelő politikai vezetők és az embereket megzsaroló tisztek voltak. „A nemzet akkor tud meggyógyulni, ha szembenézünk a traumákkal és a saját felelősségünkkel.”

Fotó: Németh Dániel/444

Magyar szerint nehéz lesz a folyamat, mert sokan találnak majd családtagokat, volt munkatársakat, barátokat a nevek között. Ezért arra kér mindenkit, hogy adjon időt a beszélgetéseknek. „Tudjunk jól kérdezni, és legyen erőnk meghallgatni a válaszokat. Nem lehet célunk a nyilvános megbélyegzés.”

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk közös szégyene, hogy nem vettek részt az október 23-ai parlamenti ülésen. Emellett bejelentette, hogy rövidesen megtörténik a hivatalos kapcsolatfelvétel az új szerb kormánnyal, jövő héten Berlinben tárgyal a német kancellárral, majd részt vesz a dublini informális EU-csúcson.

Magyar megint hosszasan ostorozta a Fideszt. Azt mondta, hogy a Fidesz politikai pártnak hívta a maffiát az elmúlt 16 évben. A maffiában a keresztapa soha nem ír alá semmit, és amikor jön a baj, feláldozza azokat, akik aláírtak helyette. Az elmúlt hetekben Orbán Viktor három volt miniszterét tartóztatták le, de a volt miniszterelnök Seszták Miklósról és Matolcsy Györgyről semmit sem mondott, Hankó Balázsról pedig csak annyit, hogy önkény. „Önök a maffia katonái, a sakktábla gyalogjai. Orbán Viktor azt mondja, a Tisza fel akarja számolni a jobboldalt, de mi a szervezett bűnözést és a politikai maffiát számoljuk fel lépésről lépésre. Az úgynevezett jobboldalt éppen önök teszik tönkre.”

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök beszélt az új költségvetésről is. Bejelentette, hogy megszűnik a volt köztársasági elnökök jótékonysági pénzkerete, és hamarosan benyújtják a törvényt, ami alapján csak azoknak a köztársasági elnököknek jár életük végéig juttatás, akik kitöltötték az elnöki mandátumukat. Vagyis Schmitt Pálnak, Novák Katalinnak és Sulyok Tamásnak nem.

Azt mondta, a költségvetésnek vannak olyan fejezetei, amik kormánytól független szervezetekhez tartoznak (Állami Számvevőszék, Országos Bírói Hivatal). Ezeket a fejezeteket a szervezetek maguk állítják össze, a kormány pedig változtatás nélkül köteles azt a parlament elé terjeszteni.

A Tisza azonban változtat több területen, így a kultúrában is. A Magyar Művészeti Akadémia átalakítása például alaptörvény-módosítást és rengeteg törvénymódosítást kíván. A munkát viszont elkezdték. A benyújtott tervezet nem jelenti a költségvetési igények jóváhagyását, a Tisza-frakció módosító javaslatokkal készül. Ugyanez igaz a régi rendszer kutatóintézeteire, például a Magyarságkutató Intézetre és a Nemzetstratégiai Kutatóintézetre is. Ezeket a szerveket is átszervezik, új nevet és új feladatot kapnak majd.

Gyurcsány mint pozitív példa

A miniszterelnök felszólalására a frakcióvezetők reagáltak. A mi hazánkos Toroczkai László azt mondta, kikéri magának Magyar Péter október 23-ával kapcsolatos beszólását. Az ünnepi ülésen azért nem vettek részt, mert Ursula von der Leyen ellen tiltakoztak. Szerinte a tiszásoknak kellene szégyellniük magukat, mert egy olyan vezetővel hajtottak fejet a szabadságharcosok előtt, aki 2011-ben azt nyilatkozta, hogy célja az Európai Egyesült Államok létrehozása. Toroczkai szerint Ursula von der Leyen történelmi bűne, hogy Angela Merkel minisztereként részt vett az európai határok megnyitásában, jelenleg pedig sárba akarja taposni a nemzeti szuverenitást, és fel akarja számolni az európai nemzeteket.

Toroczkai László Fotó: Németh Dániel/444

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője azt mondta, azért nem vettek részt az október 23-ai ülésen, mert Gyurcsány Ferenccel sem ünnepeltek együtt, és Magyar Péterrel és Baka Andrással sem ünnepelnek együtt. Rétvári arról is beszélt, hogy bár a miniszterelnök 100-150 külföldi vezető meghívásáról beszélt, végül csak a moldovai elnök és a szerb miniszterelnök jött el az október 23-ai ünnepségre. „Az a szomorú, hogy még Gyurcsány Ferenc meghívására is többen jöttek.” Szerinte azért nem jöttek a politikusok, mert tudták, hogy Magyarországon egy bábkormány működik.

Rétvári Bence

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője felszólalása elején ismét elmondta, hogy akik most koncepciós eljárásokhoz asszisztálnak, azokat politikailag és jogilag is felelősségre vonják majd. Bóka szerint a Tisza az új költségvetéssel átveri az embereket, mert mindenkitől elvesznek, és megfojtják a vállalkozásokat. Az „igazi baloldali, újkommunista költségvetés” bünteti a sikert és a teljesítményt, és beruházások elmaradásához, munkahelyek megszűnéséhez vezet majd.

Bóka János

Magyar Péter a viszontválaszában arról beszélt, hogy a mai napig a parlamentben ülnek azok a képviselők, akik újra és újra leszavazták az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Azért, mert a pártok közben közösen lopták el az ország vagyonát. A politikai elit lehetetlenné tette, hogy az emberek megértsék, mi történt az 1980-as évek végén, az 1990-es és a 2000-es években, így például nem derült ki, kik vettek részt a spontán privatizációban. Magyar egy érdekes félmondatot is elejtett.

„Hogyan lehetett egyes, ma már respektált vállalkozóknak bankjuk, áruházláncaik? Hogyan lett a semmiből valaki több tíz-, százmilliárdos vállalkozó? Vagy a hogy is hívta Lázár János, spekuláns, vagy mit is mondott róla, uzsorás?”

Utóbbi mondatával Lázár János 2013-as mondatára utalt, miszerint Csányi Sándor az ország első számú uzsorása. Az OTP elnöke később büntetőfeljelentést tett Lázár ellen, és polgári pert is indított.

Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterelnök később arról beszélt, hogy azért van óriási felelőssége a Fidesznek és a KDNP-nek, mert azt hirdették, hogy szuverén, polgári Magyarországot építenek, aztán mégis leszavazták az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. A témában nagyapja, Erőss Pál személyes történetét is felidézte.