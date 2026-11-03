Pócs János osztotta ki a gyerekek között azokat a Mikulás-csomagokat, amelyeket a jászapáti „civil" szervezet állami támogatásból vett

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Különleges nap volt 2023. szeptember 30-án Jászapátiban. A település történetének első fényjátékát és lézershow-ját élvezhették a helyiek. A város fideszes kiskirálya, Pócs János szerint mindezt a junior kiskirálynak köszönhetik a helyiek.

A nagylelkű ifjabb Pócs János ekkor már gőzerővel készült a következő évi önkormányzati választásra, ahol polgármester-jelöltként indult, hogy apjához hasonlóan ő is Jászapáti első embere legyen. A lézershow-s rendezvényen ifjabb Pócs szólt is az egybegyűltekhez, volt még Zoltán Erika- és Hősök-koncert is, a hagyományos Szent Mihály-napi tűzgyújtás keretében.

Arról, hogy ifjabb Pócs gondoskodott a lézershow-ról, nemcsak idősebb Pócs facebookos követői és a színpad körül állók értesülhettek, hanem a helyi lap olvasói is.

Fotó: Jászapáti Hírmondó, 2023 októberi száma

Arról viszont a helyiek már egyáltalán nem értesülhettek, hogy a lézershow-t egyáltalán nem ifjabb Pócsnak kell megköszönniük, hanem saját maguknak és a többi magyar adófizetőnek. Azt ugyanis nem a fideszes országgyűlési képviselő fia fizette, hanem egy helyi „civil” szervezet, állami támogatásból. És ezt éppen a Pócs Jánossal szimbiózisban élő Jász Nemzet Egyesület vezetője ismerte el.

Csöppet sem túlzás összefonódásról beszélni Pócs és a Jász Nemzet Egyesület között. Mint azt korábban megírtuk, a szervezet a fideszes politikus farmjára van bejelentve, a vezetője, Mészárosné Vas Márta, aki a Jászapátitól 30 kilométerre lévő Jánoshidán indult fideszes színekben a polgármesteri székért 2019-ben és 2024-ben is. Mindkétszer veszített, pedig a Fidesz jászsági erős embere, Pócs látványosan támogatta.

Mészárosné Vas Mártának nem volt sok ideje a vereség után a csüggedésre: a 2024-es önkormányzati választás után nem sokkal a Jászapáti Általános Iskola vezetője lett, miután indoklás nélkül megváltak az intézmény addigi igazgatójától.

A Facebookon nem is titkolja, mekkora rajongója Pócs Jánosnak. De ez nem csak posztok lelkes megosztásában és sűrű like-olásokban mutatkozik meg. A Jász Nemzet Egyesület ugyanis megalakulása óta kiválóan szerepel, ha civil pénzekre kell pályázni, és a begyűjtött támogatásokat leginkább olyan eseményekre költötték, ahol Pócs János is építhette a népszerűségét. Ez annyira így van, hogy Mészárosné Vas Márta a saját egyesülete által anyagilag megtámogatott rendezvényekre is Pócs János meghívóit osztotta meg Facebookon. (Az egyesületnek Facebook-oldala nincs, de honlapja sem. Pedig állami pályázatokon elnyert közpénzeket elszámoltak honlapkészítésre is.) Az is igaz, hogy annyira szerény az egyesület, hogy csak a legritkább esetben kerül fel szervezőként a meghívókra, molinókra, míg Pócs János rendre ott van.

Az egyesületről szóló júliusi cikkünkben írtunk arról, hogy az egyik pályázatban beígértek Alma Együttes-, Tóth Vera- és Szulák Andrea-koncertet is, de ezekről éppen az érintettek nem tudtak semmit, nem is volt ilyen fellépésük. Erre reagált úgy Mészárosné Vas Márta, hogy feltöltött Facebookra pár oldalt, ami szerinte azt bizonyítja, hogy Alma-Tóth-Szulák ugyan nem volt, de helyettük más rendezvényt támogattak.

Például Jászapáti első fényshow-ját.

Kiemelem:

Egyebek között erről is megkérdeztük Pócs Jánost, választ viszont egyenesben nem, csak nagyon különös módon kaptunk tőle.

Pócsnak még október 22-én küldtünk kérdéseket a lézershow-ról, Mikulás-csomagokról (erről mindjárt lesz szó) és a Molnár Áron által feltárt ügyről, hogy a Pócs-birtokon tartott, két civil szervezet által is megfinanszírozott Aratónapon Pócs János lányától vettek 5 millió forintért étkezési szolgáltatást.

Pócs nem válaszolt, de másnap, október 23-án elment Cs. Király Tamás műsorába, az Ultrahangba, ahol a műsorvezető a semmiből rákérdezett a Molnár Áron-féle állításokra, a lézershow-ra és a Mikulás-csomagokra, éppen abban a sorrendben, ahogy azokat mi is elküldtük Pócsnak.