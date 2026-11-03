Trump arról magyarázott, hogy nem akar csomó embert megölni, de ha muszáj, akkor muszáj

Donald Trump az urnákhoz járuló szavazóknak szánt utolsó, bizarr és csapongó üzenetében arról beszélt, hogy a félidős választások után „nem akar rengeteg embert megölni” Iránban, de Washington szükség esetén határozottan fog fellépni.

„Nézzék, én nem akarok, tudják, egy csomó embert megölni, de ha muszáj, akkor muszáj”

– mondta az amerikai elnök a Fox Newsnak, miközben olyan hírek jelentek meg, hogy az USA a szavazás után Irán elleni csapásokat mérlegel.

Donald Trump az ohiói Vandaliában 2026. október 3-án. Fotó: Roberto Schmidt/Getty Images/AFP

Trump elmondta, hogy az amerikai erők az éjszaka folyamán csapást mértek egy újonnan elkészült iráni légvédelmi létesítményre, amelynek építését több mint két hónapon át figyelték. „Csak egy kisebb támadás volt. Nem háború” – mondta.

Egy amerikai tisztviselőre hivatkozva a helyi média arról számolt be, hogy az amerikai hadsereg hétfőn „védelmi célú” csapásokat hajtott végre az iráni Kesm-sziget ellen.

Trump szerint az Iránnal való szembenállás különbözik az olyan hagyományos háborúktól, mint az orosz–ukrán háború vagy a II. világháború, mivel Washington teljes fölényben van Teheránnal szemben, miután a jelenleg is zajló iráni háborúban nagyrészt megsemmisítette Irán tengeri és légi haderejét. Azt mondta: