A Fehér Ház emlékeztette az amerikaiakat, hogy még mindig Trump az elnök

A Trumppal szembeni elégedetlenség kék cunamija söpörte el Amerika-szerte a republikánusokat a keddi félidős választásokon. Januártól a Kongresszus mindkét házában többségben lesznek a demokraták, ami egészen új helyzetet teremt majd Washingtonban. A republikánus többségű kongresszus eddig semmiféle ellenőrző szerepet nem tudott betölteni az elnöki hatalommal szemben, és ennek mostantól bizonyosan vége lesz.

A Fehér Ház viszont az X-en emlékeztette az örömködőket, hogy a demokraták térnyerése ellenére az elnök továbbra is Donald Trump. A képre azt írták, „Közérdekű közlemény: Még mindig Trump az elnököd”. Fölé pedig azt írták: „Köszönjük, hogy ezt figyelembe veszed”.