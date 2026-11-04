Vizsgálat a Trump család pénzügyeiről és megakasztott elnöki kinevezések: új korszak jön Washingtonban a demokraták elsöprő győzelme után

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Az amerikai Kongresszus mindkét házában többségben lesznek a demokraták a félidei választások után, ami egészen új helyzetet teremt majd Washingtonban. Mint gyorselemzésünkben írtuk, a republikánus többségű kongresszus eddig semmiféle ellenőrző szerepet nem tudott betölteni az elnöki hatalommal szemben, és ennek mostantól bizonyosan vége lesz.

Fotó: ALEX WONG/Getty Images via AFP

Pedig azt, hogy a szenátust átfordíthatják a demokraták, nem hogy egy éve, de még pár hónappal ezelőtt se sokan gondolták volna. Azzal viszont, hogy Trump egy rendkívül népszerűtlen háborút indított Irán ellen, felnyomva ezzel a megélhetési költségeket, tömegével fordultak el a republikánusoktól a párt szavazói a bázisukat jelentő államokban is.

A választás után jön egy átmeneti időszak, az új szenátorok és képviselők január 3-ától foglalják majd el a posztjukat, onnantól pedig a szenátusban a demokratáknak vétólehetősége lesz Trump kormányzati, nagyköveti és bírósági kinevezései fölött, beleértve a Legfelsőbb Bíróság bíráit is.

A képviselőházban a törvényalkotási folyamatok is a demokraták irányítása alá kerülnek, bár Trump már előre jelezte, hogy vétózni fogja a neki nem tetsző törvényeket. A New York Times megjegyzi, hogy a mostani vereség következtében a republikánusok megpróbálhatnak majd áttolni számukra fontos törvényeket a következő másfél hónapban.

A BBC már korábban összeszedte, hogy milyen ügyekben várható, hogy a Kongresszus vizsgálatokat indít majd: a Trump család meggazdagodása, illetve az állammal szervesen összekapcsolódó üzleti ügyeik mellett demokrata politikusok korábban azt ígérték, hogy vizsgálni fogják majd a Pentagon iráni háborújának részleteit, és általában Pete Hegseth miniszteri teljesítményét, az ICE bevetését, ahogy az sem elképzelhetetlen, hogy ismét impeachment, azaz alkotmányjogi felelősségre vonási eljárást indítanak majd Trumppal szemben.

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