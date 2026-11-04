A Külügyminisztériumban foglalt le bizonyítékokat a rendőrség a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

„Fontos előrelépés: a Nemzeti Nyomozó Iroda lefoglalta a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében keletkezett bizonyítékokat a Külügyminisztériumban”

– posztolta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán.

A lélegeztetőgép-bizniszek ügyében a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával nyomoz.

A NAV szerint az elkövetők összesen több mint hárommilliárd forintot meghaladó hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó elkerülésével károsították meg az adófizetőket. A lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat a Covid-19-járvány idején értékesítették állami szerveknek, például a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumnak.

Orbán Viktor és Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Suparna Airlines Kínából érkezett repülõgépének fedélzetén a Liszt Ferenc-repülõtéren 2020. március 24-én. A gép több mint 3 millió maszkot, 100 ezer koronavírus-tesztet és 86 lélegeztetõgépet hozott. Fotó: Kovács Tamás/MTI/MTVA

A NAV szerint a lélegeztetőgép-bizniszben érintett bűnszervezet csúcsán „egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el”, aztán kiderült, hogy körözik Májer Bálintot, aki korábban a vezérigazgatója volt annak az OTT-One nevű cégnek, amit a Budapesti Értéktőzsdén is jegyeztek, és sok milliárd forintért vehetett részt a koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-bizniszekben. Mindezt annak ellenére, hogy a cég korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, informatikai vállalkozás volt. Mint a 444 megtudta, Majer jelenleg óriáskereket üzemeltet Balin.

Múlt héten adtak ki ellene elfogatóparancsot, mire levelet írt a NAV-nak, amelyben megígérte, hogy hazajön Magyarországra, hogy részt vegyen az ellene indított eljárásban.

A lélegeztetőgép-bizniszek ügyében október végén két gyanúsított letartóztatásáról is döntött a Győri Járásbíróság. Egyikük a céghálózat könyvelését végezhette, másikukat azzal gyanúsítják, hogy a bűnös pénz egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben felvette. Utóbbi volt a cég részéről a kapcsolattartó a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztériummal.