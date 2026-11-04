A Külügyminisztériumban foglalt le bizonyítékokat a rendőrség a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében

„Fontos előrelépés: a Nemzeti Nyomozó Iroda lefoglalta a lélegeztetőgép-beszerzések ügyében keletkezett bizonyítékokat a Külügyminisztériumban”
– posztolta Orbán Anita külügyminiszter a Facebook-oldalán.
A lélegeztetőgép-bizniszek ügyében a NAV bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával nyomoz.
A NAV szerint az elkövetők összesen több mint hárommilliárd forintot meghaladó hasznot mostak tisztára, majd 660 millió forint adó elkerülésével károsították meg az adófizetőket. A lélegeztetőgépeket és egészségügyi maszkokat a Covid-19-járvány idején értékesítették állami szerveknek, például a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumnak.
A NAV szerint a lélegeztetőgép-bizniszben érintett bűnszervezet csúcsán „egy a Budapesti Értéktőzsdén korábban jegyzett részvénytársaság helyezkedett el”, aztán kiderült, hogy körözik Májer Bálintot, aki korábban a vezérigazgatója volt annak az OTT-One nevű cégnek, amit a Budapesti Értéktőzsdén is jegyeztek, és sok milliárd forintért vehetett részt a koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-bizniszekben. Mindezt annak ellenére, hogy a cég korábban egyáltalán nem foglalkozott egészségügyi eszközökkel, informatikai vállalkozás volt. Mint a 444 megtudta, Majer jelenleg óriáskereket üzemeltet Balin.
Múlt héten adtak ki ellene elfogatóparancsot, mire levelet írt a NAV-nak, amelyben megígérte, hogy hazajön Magyarországra, hogy részt vegyen az ellene indított eljárásban.
A lélegeztetőgép-bizniszek ügyében október végén két gyanúsított letartóztatásáról is döntött a Győri Járásbíróság. Egyikük a céghálózat könyvelését végezhette, másikukat azzal gyanúsítják, hogy a bűnös pénz egy részét egy külföldi cég bankszámlájáról készpénzben felvette. Utóbbi volt a cég részéről a kapcsolattartó a korábbi Külgazdasági és Külügyminisztériummal.
A Facebookon közzétett levél szerint majd értesíti a hatóságot a hazautazása részleteiről.
Majer Bálint, akire nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a napokban egy indonéz lapnak nyilatkozott strandokról és naplementékről. Egy olyan bűnűgyről van szó, amiben 15,6 milliárd forintos kárt okozhattak a magyar adófizetőnek az úgynevezett lélegeztetőgép-bizniszben résztvevő cégek.