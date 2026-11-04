Elon Musk minden korábbinál több pénzt költött el a republikánusok győzelmére, de hiába

Több mint 445 millió dollárt, átszámítva több mint 144 milliárd forintot költött Elon Musk a republikánusok támogatására az amerikai félidős választásokon, mégis súlyos vereséget szenvedtek az általa támogatott jelöltek – írja a Newsweek a szövetségi választási pénzügyi beszámolók elemzése alapján.

A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója, a világ leggazdagabb embere messze a 2026-os választások legnagyobb politikai adományozója volt. Október 14-ig összesen 445,6 millió dollárt fordított republikánus politikai célokra, de a tényleges összeg ennél is magasabb lehet, mivel az azóta folyósított támogatások és egyes, beszámolási kötelezettség alá nem tartozó szervezeteknek juttatott pénzek nem szerepelnek az összesítésben.

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A New York Times azt írta,

Musk költése elérhette a 474 millió dollárt, ami rekord az amerikai választások történetében, ha nem számítjuk azokat a vagyonos politikusokat, akik saját választási kampányukat finanszírozták.

A lap összesítése szerint Musk

mintegy 216 millió dollárt adott saját politikai akcióbizottságának, az America PAC-nek, ami országszerte kiterjedt kampányhálózatot működtet.

168 millió dollárt kapott a Senate Leadership Fund, a szenátusi republikánusokat támogató legfontosabb politikai akcióbizottság. Ennek az összegnek szinte az egésze végső soron Ken Paxton texasi republikánus szenátorjelölt támogatását szolgálta.

30 millió dollárt kapott a Congressional Leadership Fund, a képviselőházi republikánusokat támogató legfontosabb politikai akcióbizottság.

További mintegy 44 millió dollárt juttatott más, szövetségi szinten működő republikánus szervezeteknek és jelölteknek.

Nagyjából 16 millió dollárt fordított Michiganben, Texasban és Wisconsinban zajló tagállami politikai kampányokra.

A milliárdos legnagyobb politikai befektetése tehát a texasi szenátusi választás volt – ide költöztette át lényégében minden cégét a woke elől –, az általa támogatott republikánus Ken Paxton, Texas főügyésze azonban kikapott a demokrata James Talaricótól. A republikánusok amolyan szívcsakrájának számító államban 1988-ban nyert utoljára demokrata szenátorjelölt, egy évvel Talarico megszületése előtt.

„Visszaszereztük Texast”

– mondta a választás utáni beszédében Talarico.

„Most bebizonyítottuk, hogy a világ összes pénze sem ér semmit, ha Texas népével kerül szembe.”

A demokraták ráadásul a texasi kormányzóválasztást is megnyerték, Gina Hinojosa legyőzte a hivatalban lévő republikánus Greg Abbottot.

James Talarico győzelmi beszéde Texasban. Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Musk a választási eredményekre szerdán ironikusan reagált az X-en:

„Úgy látszik, a választásokba beavatkozó űrlézereim ezúttal nem működtek.”

Musk októberben nyíltan is Paxton mellé állt, és az X-en támadta demokrata ellenfelét. Egy bejegyzésében azzal vádolta Talaricót, hogy meg akarja nyitni az amerikai határokat, és a bevándorlók legalizálásával akar állandó demokrata többséget teremteni. Talarico eközben azzal kampányolt, hogy Musk meg akarja vásárolni Texast.

„Ez a szenátusi mandátum nem Elon Musk tulajdona”

– mondta, egy októberi interjúban pedig arról beszélt, hogy a milliárdos „saját, személyes amerikai szenátort” szeretne magának. Egy kampányrendezvényen a bibliai Dávidhoz hasonlította magát, aki a saját Góliátjaival küzd.

A texasi választási kampányban a hirdetési kiadások meghaladták az 500 millió dollárt, ebből a Paxtont támogató külső szervezetek mintegy 239 milliót költöttek. Talarico ugyanakkor a közvetlen kampányadományok gyűjtésében jelentős fölényben volt: a harmadik negyedévben 64 millió dollárt gyűjtött, míg republikánus ellenfele 18 milliót.

Musk költekezése azért is figyelemre méltó, mert 2025 májusában, az elveszített wisconsini legfelsőbb bírósági választás után még azt ígérte, hogy a jövőben sokkal kevesebb pénzt fordít politikai célokra. Októberre azonban már a 2024-es, 290 millió dolláros választási költéseit is túlszárnyalta.

A Newsweek összesítése szerint a húsz legnagyobb politikai adományozó mintegy kétmilliárd dollárt költött a 2026-os félidős választásokra. Musk csaknem háromszor annyi pénzt adott, mint a második helyen álló Richard és Elizabeth Uihlein iparmágnás házaspár, akik 150 millió dollárral támogattak politikai célokat. A demokrata oldal legnagyobb támogatói között a Majority Forward 104 millió dollárral, George és Alexander Soros 103,4 millióval, valamint Mike Bloomberg volt New York-i polgármester 84,8 millióval szerepelt.

Mint azt a 444-en írtuk, a Trumppal szembeni elégedetlenség kék cunamija söpörte el Amerika-szerte a republikánusokat a keddi félidős választásokon. Januártól a Kongresszus mindkét házában többségben lesznek a demokraták, ami egészen új helyzetet teremt majd Washingtonban. A republikánus többségű kongresszus eddig semmiféle ellenőrző szerepet nem tudott betölteni az elnöki hatalommal szemben, és ennek mostantól bizonyosan vége lesz.