Jogerős: Bús Balázs karácsonyig börtönben marad

Bús Balázs akkori III. kerületi polgármester Hadrianus, az 1900 éve hatalomra jutott, a mai Óbuda területén is élt művelt császár arcmását megjelenítő, a Hello Wood tervezői csapat által készített köztéri installáció átadásán az óbudai Fő téren 2017. június 7-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Helybenhagyta a Kecskeméti Törvényszék másodfokú tanácsa a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnöke letartóztatásának meghosszabbításáról szóló elsőfokú döntést, így a kényszerintézkedés jogerősen december 25-éig hatályban marad.

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult eljárásban a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség október 19-én indítványozta Bús Balázs letartóztatásának meghosszabbítását, míg a védő a kényszerintézkedés megszüntetését, illetve enyhítését kérte.

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája első fokon október 22-én megállapította, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja, valamint a kényszerintézkedés különös okai változatlanul fennállnak, ezért a gyanúsított jelenlétének biztosítása és a bizonyítás megnehezítésének megakadályozása érdekében elrendelte a letartóztatás meghosszabbítását.

Búst június 25-én tartóztatták le az NKA-ügyben, július végén pedig az óbudai korrupciós ügyben is meggyanúsították. Kezdettől fogva tagadja, hogy bűncselekményt követett volna el. A júniusi bírósági döntés után bilincsben, vezetőszáron nyilatkozott az RTL Híradónak, letartóztatását politikai döntésnek nevezve. „Semmit nem követtem el, soha semmilyen bűncselekményben nem vettem részt, és soha olyan döntést nem hoztam, ami törvénytelen lett volna” – mondta.

Bús július végén, az óbudai korrupciós ügyben történt meggyanúsítása után újra megszólalt, védőjén keresztül immár a Facebookon. Az új gyanúsításra érdemben nem reagált, helyette azt írta, hogy a NAV hamis feltételezések alapján vitte el otthonából, a bíróság pedig Magyar Péter elvárásainak megfelelő politikai döntést hozott. Szerinte egyetlen „bűne”, hogy fideszes volt.

Az NKA-ügyben tartóztatták le szeptemberben Hankó Balázs fideszes képviselőt is. (MTI)