Magyarország mellett több országban találtak a gyerekeknek osztogatott halloweeni édességekbe rejtett tűket, szögeket

Németországban, Ausztriában és Magyarországon is tűket, vagy más éles fémtárgyakat találtak a halloweenkor osztogatott édességekben a hatóságok, írja a BBC. Magyarországon a rendőrség büntetőeljárást indított, miután szögeket, csavarokat és drótdarabokat találtak azokban az édességekben, amelyeket a Gyömrőn és környékén „csokit vagy csalunk” (trick-or-treat) játékot űző gyerekeknek osztogattak, írták.

A hatóságok szerint egy kislány olyan karamellát kapott, amelybe egy szöget rejtettek – a csomagoláson belül –, ám ő szerencsére időben észrevette a tárgyat, így nem nyelte le az édességet.

A Hamburgtól nyugatra fekvő Bremervördében egy kilencéves kislány megsértette a nyelvét, miközben egy csokoládét evett; a csokiban egy 5 centiméter hosszú gombostűt találtak. Számos német tartományból, valamint Ausztriából érkeztek jelentések hasonló esetekről. Gerhard Karner osztrák belügyminiszter az eseteket, „gyávának, rosszindulatúnak és bizonyos esetekben életveszélyesnek” nevezte.