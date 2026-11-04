Több mint 2,5 éve volt ennyire jó formában a magyar ipar

Szeptemberben is lendületes növekedésre volt képes a magyar ipar, hiszen az augusztusi 8,7 százalékos bővülés után 8,2 százalékot tudott összehozni a munkanaphatással megtisztított adat szerint. Előző hónaphoz képest 0,9 százalékos volt a növekedés mértéke.

Ennek a teljesítménynek az eredményeként az ágazat kibocsátása ismét elérte a 2021-es év átlagteljesítményét, egészen pontosan annak 100,2 százalékán állt. Utoljára ilyenre 2024 februárjában volt példa.

Idén szeptember végéig így már 4 százalékos az ágazat növekedése szemben az egy évvel ezelőtt ugyanezen időszakra regisztrált 3,4 százalékos visszaeséssel.

Ugyan ez még csak a KSH első becslése, így részleteket nem ismerhetünk, de annyi a hivatal közleményéből kiderül, hogy „a feldolgozóipari alágak többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint a villamos berendezés gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása visszaesett”.

Nyeste Orsolya, az Erste vezető makrogazdasági elemzője szerint a fenti kommentárból jól leszűrhető, hogy továbbra sincs változás abban, hogy milyen szektorok hajtják az ipar növekedését. A járműgyártás esetében a nemrég belépett új kapacitások (Debreceni, Kecskemét) teljesítménye járulhatott hozzá a növekedéshez. Ami pedig a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásának pozitív hozzájárulását illeti, itt továbbra is egy gyár AI-beruházásokhoz kapcsolódó termelésének, illetve exportjának felfutásáról van szó. Új elem, hogy a fenti kommentár szerint a villamos berendezések gyártásának növekedési üteme is pozitívba fordult, azaz az ipari termelés bővülése valamivel szélesebb bázisra kerülhetett szeptemberben.