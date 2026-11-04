Trump alig akart beszélni a republikánusok választási vereségéről, helyette a báltermében gyönyörködött

Donald Trump a republikánusok választási veresége óta először szólalt meg kamerák előtt, de nem reagált rögtön arra, hogy a demokraták átvették a többséget a Kongresszusban, derül ki a BBC tudósításából.

Trump a Fehér Ház új báltermének építkezésén tartott beszédet, amely a második elnöki ciklusának egyik kiemelt projektje.

„Építkezéseken nőttem fel” – kezdte beszédét. Ezután részletesen ismertette, milyen anyagokat használnak a tartógerendák, a falak és a mennyezetek építéséhez.

„Régóta minden elnök álma, hogy legyen egy bálterem a Fehér Házban” – mondta Trump, majd az építkezéshez használt acélszerkezet szilárdságát és a felhasznált márványt részletezte.

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Beszédében a politikát szinte szóba se hozta, egyedül a kormánya bevándorláspolitikáját méltatta.

Beszéde után újságírók kérdezhették, akik természetesen az időközi választásokra terelték a szót. Első körben arról faggatták az elnököt, hogy megbánt-e bármit abból, ahogyan a félidős választási kampányt csinálta.

„Ha én is rajta lettem volna a szavazólapon, győztünk volna” – válaszolt Trump.

Hozzátette, hogy a Republikánus Pártnak nem sikerült átadnia a kampányrendezvényein tapasztalt „szeretetet” a választáson induló jelöltjeinek.

„Óriási szeretet volt ez, egészen elképesztő” – mondta Trump.

Az újságírók arra is reagáltatták Trumpot, hogy JD Vance alelnök hosszú közösségimédia-bejegyzésben az iráni háborút tette felelőssé a republikánusok súlyos választási vereségéért.

„Ez nagyrészt igaz” – mondta Trump. – „Rövid távon valamelyest megemelte a benzinárakat.”

Az elnök ugyanakkor kijelentette, hogy ha újra döntenie kellene, ugyanúgy cselekedne a háborúval kapcsolatban. Hozzátette, hogy a választókat nem maga a háború, hanem a magasabb benzinárak háborították fel.

Egy újságíró arról kérdezte Trumpot, tart-e attól, hogy ismét alkotmányos vádeljárás (impeachment) indulhat ellene, miután a demokraták visszaszerezték az ellenőrzést a Kongresszus felett.

„Egy cseppet sem” – válaszolta.

Szerinte egy ilyen eljárás „tönkretenné” a Demokrata Pártot, ráadásul „minden ok nélkül” indítanák meg ellene.

Donald Trump ezután azonban újra visszaterelte a szót a bálterem építkezésére, és a gerendákban gyönyörködött.