J. D. Vance szerint a republikánus vereség okai: Irán, dráguló megélhetés, Izrael

J.D. Vance amerikai alelnök közvetlenül az iráni háborúnak tulajdonítja a republikánusok katasztrofális vereségét a félidei választásokon, de a megélhetési költségek drágulása, valamint az USA és Izrael kapcsolata is szerepel a választási lebőgés okai között. (Trump kedden, a választás napján jelentette be, hogy az USA az év végén megszünteti az Izraelnek nyújtott évi négymilliárd dolláros támogatást).
„A vereség oka a háború. Ezt maga az elnök is kijelentette tegnap este” – vélte Vance. „Ha valaki amellett akar érvelni, hogy megérte elveszíteni a szenátust a következő hat évre, akkor tegyen így. Érveljen úgy, hogy ez elfogadható ár volt. Akár egyetértünk ezzel, akár nem, ez legalább őszinte álláspont” – írta a CNN szerint. „De mindenki tudja, miért veszítettünk. És minden őszinte párbeszédnek arról, hogyan tovább, innen kell kiindulnia” – tette hozzá.
Az alelnök megemlítette, hogy a republikánusok vereségének egyéb okai is voltak: például a megélhetési költségek, valamint az Egyesült Államok és Izrael kapcsolata. „Az egyik közvélemény-kutató, akit nagyra becsülök, azt mondta nekem, hogy a kampány hajrájában a gazdasági üzeneteink nem voltak elég határozottak. Biztos vagyok benne, hogy ez igaz” – tette hozzá. Vance azt is elismerte, hogy rossz előérzete volt a kedd estével kapcsolatban. „Már kedd előtt is borúlátó voltam, de még engem is sokkolt a végeredmény.”
Trump korábban elismerte, hogy a háborúnak szerepe lehetett a történtekben, ugyanakkor továbbra is védelmébe vette az általa kirobbantott konfliktust. „Szerintem az iráni ügy is közrejátszott, ugyanakkor az emberek értették, milyen jelentősége van annak, amit Iránnal kapcsolatban tettem” – nyilatkozta. Trump magyarázatáról korábban ebben a cikkben számoltunk be. A demokraták között nagyot nyert a saját anyja által is támadott Amy Acton, Kansasben 94 év után választottak először demokrata szenátort, de tarolt Georgiában Jon Ossoff, akit már a következő Obamaként emlegetnek.
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