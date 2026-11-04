Zelenszkij szerint a háború egyik legsúlyosabb támadása volt, amikor az oroszok hétfőn lebombáztak egy segélyközpontot

Több tucatnyian meghaltak, miután Oroszország legalább kilenc bombát dobott egy délkelet-ukrajnai iskolaépületre, ahol civilek kerestek menedéket, közölte Volodimir Zelenszkij elnök, aki a történteket „a háború egyik leghalálosabb támadásának” nevezte, írja a CNN.

A zaporizzsjai támadás után 40 ember halálát erősítették meg, és több mint 30 személyt továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az épületet menedékhelyként, valamint humanitárius segélyek elosztóközpontjaként használták. A hétfői támadás olyan mértékű pusztítást okozott, hogy a mentési munkálatok még két nappal később is zajlanak.

Az áldozatok egy újonnan épült, uniós forrásból finanszírozott, megerősített pincében tartózkodtak. Ezt a helyiséget úgy tervezték, hogy ellenálljon a legtöbb támadásnak, ám a bombák hatalmas ereje miatt a betonszerkezet beomlott, és tűz ütött ki. A kár mértéke nehezíti a helyreállítási munkálatokat. A helyi hatóságok közölték, hogy a szerda déli 12 óráig a romokból kiemelt holttesteknek csak egy részét azonosították, és a további azonosításhoz valószínűleg DNS-vizsgálatra lesz szükség.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

Az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziója kiemelte, hogy a támadás éppen akkor történt, amikor a térségből civilek gyűltek össze humanitárius segély átvételére. Danielle Bell, a misszió vezetője azt mondta: