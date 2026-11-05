Harmadjára is megpróbálják eladni a Vidit

Székesfehérvár Önkormányzata új pályázatot írt ki a Videoton FC Fehérvárt működtető kft. üzletrészének értékesítésére. Az érdeklődők 2026. november 27-én 16.00 óráig nyújthatják be ajánlatukat, olvasható a Vidi honlapján megjelent közleményben.

Fotó: Fehérvár FC/Facebook

A város 2025 nyarán vette meg a csapat mögött álló gazdasági társaságot, az akkori tervek szerint egy szezon erejéig tudják finanszírozni a csapatot, és egy éven belül szeretnének új tulajdonost találni. Idén szeptember végén azonban kiderült, hogy a brit-olasz tulajdonosjelölt nem tudta megszerezni és bemutatni a vásárláshoz szükséges bankgaranciát, így a második pályázati eljárást is eredménytelennek kellett nyilvánítani.

Nyár közepén még egyébként úgy tűnt, hogy egy portugál hátterű, Egyesült Államokban bejegyzett vevő szerezheti meg a Vidit, a Final Third LLC 775 millió forintos ajánlatát tett a csapatra. Azonban 45 nap alatt sem sikerült eredményesen zárni a tárgyalásokat, így a Final Third bejelentette a visszalépési szándékát.