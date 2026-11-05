Zelenszkij: „Javaslataink egyértelműek, már átadtuk őket az amerikai félnek”

„Csapataink háromoldalú találkozóra készülnek Ukrajna, Amerika és Oroszország között” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután másfél órát egyeztetett telefonon Steve Witkoff-fal, Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottjával és Jared Kushnerrel, az elnök vejével. A találkozó helyszíne, mint az már korábban kiderült, Abu-Dzabi lesz, az időpontja pedig elvileg november 10-11.

Volodimir Zelenszkij Fotó: SERGEI SUPINSKY/AFP

Az elnök szerint jelentős tárgyalásokon vannak túl Brüsszelben is, ahol az amerikaiak és az ukránok mellett a franciák, britek, németek, a NATO, a Világbank és az Európai Unió intézményeinek képviselői a háború utáni újjáépítésről és az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról egyeztettek.

Zelenszkij azt mondta, teljes gőzzel haladniuk kell a tárgyalásokkal, hogy a háborúnak a lehető leggyorsabban véget vethessenek. „Ukrajna készen áll a szükséges lépésekre. Javaslataink egyértelműek, már átadtuk őket az amerikai félnek” – mondta az ukrán elnök.

A béketárgyaláson túl szó esett a légvédelmi rendszerekről. „Szükségünk van a Patriot-rendszerekhez tartozó elfogórakétákra, hogy megvédjük az embereket az orosz támadásoktól.” A kétoldalú együttműködést folytatni szeretnék, Ukrajna hálás az Egyesült Államoknak – mondta az ukrán elnök. (via Ukrajinszka Pravda)