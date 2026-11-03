November 10-11-én jöhet az ukrán–orosz–amerikai tárgyalások újabb fordulója

Az X-en jelentette be Steve Witkoff, Donald Trump nem hivatalos Putyin-suttogóvá „előléptetett” közel-keleti megbízottja, hogy november 10-11-én Abu Dhabiban tárgyalhatnak az ukrán, az orosz és az amerikai delegációk a háború lezárásáról.

Witkoff szerint

„Az egyeztetések középpontjában a háború utáni biztonsági megállapodások, a feszültség enyhítése, a humanitárius kérdések és a béke felé vezető következő lépések állnak. Emellett az amerikai tárgyalók ezen a héten Brüsszelben találkoznak Franciaország, Németország, az Egyesült Királyság, az Európai Unió és a NATO képviselőivel. A megbeszéléseken Ukrajna biztonsági garanciáiról, Európa háború utáni biztonsági rendszeréről, valamint az Ukrajna újjáépítését támogató gazdasági lehetőségekről lesz szó.”

Az ukránok meghívása az országuk jövőjéről való tárgyalásokra 2026-ban már nem teljesen evidens. Előkészítés alatt állnak ugyanis Vlagyimir Putyin javaslatára a november 18-19-i, sencseni APEC-csúcsra javasolt orosz-amerikai-kínai találkozó előkészületei, ahol az oroszok nagyon szeretnének Ukrajnáról tárgyalni, természetesen Ukrajna jelenléte nélkül.

Witkoff (középen) és Kushner (jobb) a kijevi pályaudvaron Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Az oroszok egyébként korábban azt állították , a november 4-ei győzelmi napi ünnep után hajlandóak tárgyalni a békéről Ukrajnával és az USA-val. Zelenszkij pedig jelezte, hogy készen állna arra, hogy találkozzon Putyinnal Törökországban a béketárgyalások megvitatása céljából.

Az elmúlt időszakban ismét felerősödni látszanak az amerikai közvetítői erőfeszítések, a tárgyalások újraindítását intenzív diplomáciai egyeztetések előzték meg. Október 20-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oslóban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, a norvég miniszterelnök és a finn elnök jelenlétében. Witkoff másnap Szentpéterváron Vlagyimir Putyinnal tárgyalt, akinek a háború lezárására vonatkozó amerikai javaslatokat is átadta.

Kérdéses azonban, mennyire reális, hogy az újabb tárgyalási körökben sikerül áttörést elérni. Az év eleji próbálkozások azért akadtak el, mert Oroszország azt követeli Kijevtől, hogy adja át Donbászt, ennek lehetőségét Zelenkij azonban újfent elutasította.