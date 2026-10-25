Oroszország november 4. után készen áll az orosz-amerikai ukrán háromoldalú tárgyalások újrafelvételére, mondta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában az MTI szerint.
„Most a következő határidő november 4., a mi nagy ünnepünk. Ezt követően készek leszünk a tárgyalások folytatására” – mondta a tisztviselő. Az orosz nemzeti egység, azaz a győzelem napjára utalt, amelyen az ország a második világháború lezárását ünnepli, és amit idén egy nappal előznek meg az egyesült államokbeli félidős választások. Szerinte Moszkva már a szeptember 18. és 20. közötti parlamenti választások után is készen állt a tárgyalások újraindítására, ám Ukrajna meghiúsította ezt azzal, hogy éppen ezekre a napokra időzítette legnagyobb dróntámadásait. Korábban arról írtunk, hogy Oroszország is ugyanúgy folytatta a Kijev elleni támadásokat, miután Putyin a tárgyalásra való hajlandóságáról beszélt.
Elismerte, hogy a rendezésről Európával is párbeszédet kell folytatni. Azt mondta:
„Nem elég csak Kijevvel tárgyalni, egész Európával is tárgyalni kell, amely maradéktalanul támogatja Kijevet, és lehet, hogy éppen Európa álláspontja játssza itt kulcsszerepet.”
Szerinte az USA rá tudná kényszeríteni Ukrajnát a béke feltételeinek elfogadására. Megismételte, hogy már megkezdődött az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozójának megszervezése az Ázsiai- és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcsértekezletére. Nem zárta ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump külön is beszél majd egymással, de erről egyelőre nem kezdődött egyeztetés. Ennek a találkozónak az ötletét Zelenszkij korábban történelmi hibának nevezte.
Az orosz és az ukrán fél is késznek mutatkozik, hogy egy asztalhoz üljenek Trumpékkal egy háromoldalú tárgyaláson.
Trump szerint viszont elsősorban nem Ukrajnáról, hanem a nukleáris leszerelésről tárgyalnának.
A Kreml háromoldalú csúcstalálkozót szervezne Ukrajna és Európa nélkül, Zelenszkij attól tart, hogy Washington végleg Moszkva oldalára áll.
Az eredményeket arra használja majd Putyin, hogy minél több emberrel elhitesse: az orosz nép támogatja a háborúját.