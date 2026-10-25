Az oroszok állítják: a november 4-ei győzelmi napi ünnep után hajlandóak tárgyalni a békéről Ukrajnával és az USA-val

Oroszország november 4. után készen áll az orosz-amerikai ukrán háromoldalú tárgyalások újrafelvételére, mondta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója a Rosszija 1 televízió vasárnapi műsorában az MTI szerint.

„Most a következő határidő november 4., a mi nagy ünnepünk. Ezt követően készek leszünk a tárgyalások folytatására” – mondta a tisztviselő. Az orosz nemzeti egység, azaz a győzelem napjára utalt, amelyen az ország a második világháború lezárását ünnepli, és amit idén egy nappal előznek meg az egyesült államokbeli félidős választások. Szerinte Moszkva már a szeptember 18. és 20. közötti parlamenti választások után is készen állt a tárgyalások újraindítására, ám Ukrajna meghiúsította ezt azzal, hogy éppen ezekre a napokra időzítette legnagyobb dróntámadásait. Korábban arról írtunk, hogy Oroszország is ugyanúgy folytatta a Kijev elleni támadásokat, miután Putyin a tárgyalásra való hajlandóságáról beszélt.

Elismerte, hogy a rendezésről Európával is párbeszédet kell folytatni. Azt mondta:

„Nem elég csak Kijevvel tárgyalni, egész Európával is tárgyalni kell, amely maradéktalanul támogatja Kijevet, és lehet, hogy éppen Európa álláspontja játssza itt kulcsszerepet.”

Szerinte az USA rá tudná kényszeríteni Ukrajnát a béke feltételeinek elfogadására. Megismételte, hogy már megkezdődött az orosz, az amerikai és a kínai elnök találkozójának megszervezése az Ázsiai- és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) sencseni csúcsértekezletére. Nem zárta ki, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Trump külön is beszél majd egymással, de erről egyelőre nem kezdődött egyeztetés. Ennek a találkozónak az ötletét Zelenszkij korábban történelmi hibának nevezte.