A Kreml szerint megkezdődtek Putyin, Trump és Hszi Csin-ping novemberi találkozójának előkészületei

Már megkezdődtek Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Hszi Csin-ping novemberi találkozójának előkészületei, mondta az orosz elnöki iroda munkatársa, Jurij Uszakov. A Meduza szerint a tisztviselő arról beszélt: „Most már biztosan állíthatom, hogy Moszkva, Peking és Washington alapvetően készen áll a találkozó megtartására. Az előkészületek már megkezdődtek.”

Korábban a Wall Street Journal írta meg először, hogy Vlagyimir Putyin egy október 9-i telefonbeszélgetés során vetette fel Donald Trumpnak a háromoldalú találkozó ötletét. A tárgyalást a november 18-19-i APEC-csúcstalálkozón tervezik megtartani a kínai Sencsenben. Trump hétfőn azt mondta: nem ellenezné egy ilyen találkozón való részvételt, de „nem annyira Ukrajna megvitatása miatt”. Szerinte „ezt a találkozót azért tartanánk, hogy megvitassuk a nukleáris fegyvereket és a nukleáris leszerelést”.

Vasárnap Uszakov arról is beszélt az állami televízióban: Oroszország november 4. után készen áll az orosz-amerikai ukrán háromoldalú tárgyalások újraindítására is. Korábban Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője arról beszélt, hogy ezeket a tárgyalásokat Abu-Dzabiban tarthatják meg.