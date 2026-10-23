A Kreml szóvivője bejelentette: Abu-Dzabiban folytatódhatnak novemberben az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások

November első felében Abu-Dzabiban folytatódhatnak az ukrajnai háború lezárását célzó háromoldalú tárgyalások – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az RBC-Ukraine híre szerint. A tervek szerint Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői ülhetnek tárgyalóasztalhoz, a találkozó pontos időpontjáról és részleteiről azonban egyelőre nem közöltek többet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője Fotó: RAMIL SITDIKOV/AFP

Peszkov szerint a háború átfogó rendezéséhez Oroszország és Ukrajna biztonsági kérdéseit egyaránt meg kell vitatni. Arra a kérdésre, hogy az Európai Unió különmegbízottja is részt vehet-e az egyeztetéseken, azt válaszolta, ez „attól függ, milyen álláspontot képvisel Brüsszel”. Ukrajna ugyanakkor szeretné, ha az európai partnerek is helyet kapnának a tárgyalóasztalnál.

A tárgyalások újraindítását intenzív diplomáciai egyeztetések előzték meg. Október 20-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oslóban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök jelenlétében. Witkoff másnap Szentpéterváron Vlagyimir Putyinnal tárgyalt, akinek a háború lezárására vonatkozó amerikai javaslatokat is átadta. Az Axios értesülései szerint a találkozók után Ukrajna és Oroszország megállapodott a háromoldalú egyeztetések folytatásáról.

Az áttörés ugyanakkor még messze lehet. Az RBC-Ukraine forrása szerint Kijev nem számít arra, hogy a következő tárgyalásokon sikerül megállapodni az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításáról. Már a delegációk közötti egyeztetések újraindítását és a feszültség csökkentését is eredménynek tekintenék. Humanitárius kérdésekben ugyanakkor hamarabb is születhet előrelépés.

A sajtóban közben olyan értesülések is megjelentek, hogy Donald Trump amerikai elnök szeretné, ha Zelenszkij és Putyin már a decemberi, floridai G20-csúcson aláírna egy békemegállapodást. A beszámolók szerint ennek érdekében Washington jelentős nyomást gyakorol Kijevre.