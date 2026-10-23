A Kreml szóvivője bejelentette: Abu-Dzabiban folytatódhatnak novemberben az orosz–ukrán–amerikai béketárgyalások

November első felében Abu-Dzabiban folytatódhatnak az ukrajnai háború lezárását célzó háromoldalú tárgyalások – jelentette be Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az RBC-Ukraine híre szerint. A tervek szerint Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok képviselői ülhetnek tárgyalóasztalhoz, a találkozó pontos időpontjáról és részleteiről azonban egyelőre nem közöltek többet.
Peszkov szerint a háború átfogó rendezéséhez Oroszország és Ukrajna biztonsági kérdéseit egyaránt meg kell vitatni. Arra a kérdésre, hogy az Európai Unió különmegbízottja is részt vehet-e az egyeztetéseken, azt válaszolta, ez „attól függ, milyen álláspontot képvisel Brüsszel”. Ukrajna ugyanakkor szeretné, ha az európai partnerek is helyet kapnának a tárgyalóasztalnál.
A tárgyalások újraindítását intenzív diplomáciai egyeztetések előzték meg. Október 20-án Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Oslóban találkozott Steve Witkoff amerikai különmegbízottal, Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök és Alexander Stubb finn elnök jelenlétében. Witkoff másnap Szentpéterváron Vlagyimir Putyinnal tárgyalt, akinek a háború lezárására vonatkozó amerikai javaslatokat is átadta. Az Axios értesülései szerint a találkozók után Ukrajna és Oroszország megállapodott a háromoldalú egyeztetések folytatásáról.
Az áttörés ugyanakkor még messze lehet. Az RBC-Ukraine forrása szerint Kijev nem számít arra, hogy a következő tárgyalásokon sikerül megállapodni az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításáról. Már a delegációk közötti egyeztetések újraindítását és a feszültség csökkentését is eredménynek tekintenék. Humanitárius kérdésekben ugyanakkor hamarabb is születhet előrelépés.
A sajtóban közben olyan értesülések is megjelentek, hogy Donald Trump amerikai elnök szeretné, ha Zelenszkij és Putyin már a decemberi, floridai G20-csúcson aláírna egy békemegállapodást. A beszámolók szerint ennek érdekében Washington jelentős nyomást gyakorol Kijevre.
Rácz András szerint azonban az esetlegesen leszállítható orosz gázolaj mennyisége elhanyagolhatóan kicsi, ezért teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja jelenlegi amerikai üzemanyagárakat.
Marco Rubio szerint Oroszország és Ukrajna is érdekelt egy korlátozott tűzszünetben.
Nem lesz könnyű dolga. Az amerikai elnök békeügyi különmegbízottja előzőleg az ukrán elnökkel tárgyalt.