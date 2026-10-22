Putyin azt mondta az amerikaiaknak, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, aztán tovább lőtte Kijevet

Kijevet újabb rakétatámadás érte, alig néhány órával azután, hogy Putyin jelezte: „elvi szinten készen áll” a béketárgyalások folytatására Ukrajnával, Donald Trump pedig azt mondta, a világ „még soha nem volt ilyen közel” a háború befejezéséhez.
Szerda este több ház is találatot kapott, hat ember megsérült – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester.
A támadásra Donald Trump küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner által vezetett új diplomáciai egyezkedés közepette került sor. Witkoff szerdán Szentpéterváron találkozott az orosz elnökkel – egy nappal azután, hogy találkozott Volodomir Zelenszkijjel. Az ukrán elnök jelezte, hogy kész befagyasztani a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, de biztonsági garanciákat kér.
Putyin közölte az amerikai különmegbízottal, hogy Oroszország kész novemberben felújítani az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnáról. A Kreml közlése szerint az új, háromoldalú béketárgyalások – amelyek szakmai szinten zajlanának – Abu Dhabiban kerülhetnek megrendezésre, és arra összpontosítanának, hogyan lehetne garantálni Ukrajna és Oroszország biztonságát a háború befejezése után. A közlemény szerint a tárgyalások november 10-én vagy azt követően kezdődhetnek.
A két fél ezen felül beszélt a sokakat kiakasztó, Magyarországot is érintő orosz-amerikai dízelmegállapodás kivitelezésére, és tárgyalt egyéb jelentős orosz-amerikai gazdasági projektek megvalósításáról. Kitértek az Irán körüli helyzetre, amelynek rendezéséhez az orosz elnök felajánlotta Moszkva segítségét.
A háromoldalú tárgyalásokat februárban felfüggesztették, ezt követően Oroszország fokozta a támadásokat, miközben Ukrajnának elfogytak a nyugati országoktól kapott, rakéták elleni védelemre szolgáló elfogórakétái. Trump már a 2024-es választások előtt azzal az ígérettel kampányolt, hogy megválasztása esetén „egy nap alatt” véget vet az orosz-ukrán háborúnak.
Most jelent meg nagyobb cikkünk arról, hogy Trump eddig se volt ellenséges Putyinnal, de most már végképp nem is titkolja, kinek az oldalán áll. Az amerikai-orosz dízelmegállapodás óta Trump szinte naponta adja egyértelmű jelét annak, hogy Oroszország érdekeinek megfelelően cselekszik, Washington szövetségesei mégis nyugodtabbnak tűnnek. (BBC, Reuters, MTI)
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy fél mondat miatt fél óráig blokkolta az EU-csúcs egyik pontját, az úgynevezett a migrációs következtetést.
Az amerikai-orosz dízelmegállapodás óta Trump valósággal elszabadult. Az amerikai elnök szinte naponta adja egyértelmű jelét annak, hogy Oroszország érdekeinek megfelelően cselekszik. Washington szövetségesei mégis nyugodtabbnak tűnnek, a félidős választások és az amerikai közvélemény pedig politikai árat szabhatnak a Kreml felé tolódásnak.
Trump változatos dolgokat mondott már Ukrajnáról és Oroszországról is az elmúlt két és fél évben. Például azt, hogy 24 óra alatt véget vet a háborúnak. Újraválasztásával eljön a megvalósítás ideje, a kérdés már csak az, hogy mit, hogyan és mikor várhatunk a közismerten kiszámíthatatlan régi-új elnöktől.
Ez az ukrán elnök szerint a háború lezárásának megvalósítható módja, de Ukrajna biztonsági garanciákat kér.