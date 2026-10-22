Putyin azt mondta az amerikaiaknak, hogy kész tárgyalni Ukrajnával, aztán tovább lőtte Kijevet

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Szétlőtt autó Kijevben
Fotó: GENYA SAVILOV

Kijevet újabb rakétatámadás érte, alig néhány órával azután, hogy Putyin jelezte: „elvi szinten készen áll” a béketárgyalások folytatására Ukrajnával, Donald Trump pedig azt mondta, a világ „még soha nem volt ilyen közel” a háború befejezéséhez.

Szerda este több ház is találatot kapott, hat ember megsérült – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester.

A támadásra Donald Trump küldöttei, Steve Witkoff és Jared Kushner által vezetett új diplomáciai egyezkedés közepette került sor. Witkoff szerdán Szentpéterváron találkozott az orosz elnökkel – egy nappal azután, hogy találkozott Volodomir Zelenszkijjel. Az ukrán elnök jelezte, hogy kész befagyasztani a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, de biztonsági garanciákat kér.

Putyin közölte az amerikai különmegbízottal, hogy Oroszország kész novemberben felújítani az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalásokat Ukrajnáról. A Kreml közlése szerint az új, háromoldalú béketárgyalások – amelyek szakmai szinten zajlanának – Abu Dhabiban kerülhetnek megrendezésre, és arra összpontosítanának, hogyan lehetne garantálni Ukrajna és Oroszország biztonságát a háború befejezése után. A közlemény szerint a tárgyalások november 10-én vagy azt követően kezdődhetnek.

Putyin a fénylő jövendő felé fordítja Witkoff tekintetét
Fotó: KRISTINA SOLOVYOVA

A két fél ezen felül beszélt a sokakat kiakasztó, Magyarországot is érintő orosz-amerikai dízelmegállapodás kivitelezésére, és tárgyalt egyéb jelentős orosz-amerikai gazdasági projektek megvalósításáról. Kitértek az Irán körüli helyzetre, amelynek rendezéséhez az orosz elnök felajánlotta Moszkva segítségét.

A háromoldalú tárgyalásokat februárban felfüggesztették, ezt követően Oroszország fokozta a támadásokat, miközben Ukrajnának elfogytak a nyugati országoktól kapott, rakéták elleni védelemre szolgáló elfogórakétái. Trump már a 2024-es választások előtt azzal az ígérettel kampányolt, hogy megválasztása esetén „egy nap alatt” véget vet az orosz-ukrán háborúnak.

Most jelent meg nagyobb cikkünk arról, hogy Trump eddig se volt ellenséges Putyinnal, de most már végképp nem is titkolja, kinek az oldalán áll. Az amerikai-orosz dízelmegállapodás óta Trump szinte naponta adja egyértelmű jelét annak, hogy Oroszország érdekeinek megfelelően cselekszik, Washington szövetségesei mégis nyugodtabbnak tűnnek. (BBC, Reuters, MTI)

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