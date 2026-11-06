A bajor Ilse Aigner személyében női államfője lehet Németországnak, először a történelem során

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A bajorországi tartományi parlament elnöke, a 61 éves Ilse Aigner (CSU) lehet Németország következő államfője, egyben első női elnöke a párthoz közeli források szerint. Pénteken a Bild, a Süddeutsche Zeitung és a Spiegel is azt írta, hogy a CDU támogatja az egykor Angela Merkel kancellár agrárminisztereként dolgozó Aigner jelölését.

Ilse Aigner a bajor tartományi parlamentben
Fotó: Ilse Aigner / Facebook

A politikus jelölését várhatóan hétfőn hagyja jóvá Friedrich Merz német kancellár pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezető testületei. Ha ez megerősítik, szinte biztos, hogy január 30-án Aignert választja meg az 1260 elektor – többségükben a parlament két háza, a Bundestag és a Bundesrat tagjai, valamint a civil társadalom néhány képviselője – a szociáldemokrata Franz-Walter Steinmeier helyére, aki 2017 óta szövetségi elnök.

Németországban az a politikai hagyomány, hogy a kormánykoalíció pártjai igyekeznek megállapodni közös jelölt személyéről erre a többnyire ceremoniális tisztségre. Az elnök egyik feladata hagyományosan az ország erkölcsi lelkiismeretének a képviselete. A mostani szövetségi kormányt a CDU-CSU testvérpárt és a szociáldemokrata SPD alkotja.

Az SPD már hetekkel ezelőtt a támogatásáról biztosítja Aignert, a párt brandenburgi vezetője, Dietmar Woidke egyenesen „tökéletes jelöltnek” nevezte. Legkomolyabb politikai erényének azt tartják, ahogyan a közvélemény-kutatások szerint 28 százalékos, rekordnépszerűségen lévő szélsőjobboldali AfD frakciójával bánik a bajor parlamentben.

Ilse Aigner Bajoroszágban született, szülei egy villamossági céget vezettek. Fiatalságát rákbetegség árnyékolta be: a hátából távolítottak el egy daganatot. Technikusi tanulmányokat végzett, elektrotechnikusként dolgozott egy helikoptergyártó cégnél, majd képviselő és miniszter lett, tartományi és szövetségi szinten egyaránt. (MTI)

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