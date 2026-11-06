Az éves sztrádamatrica 62 560 forintra, a tíznapos 6990 forintra drágul, az éves megyei matrica 7280 forint lesz

Megjelentek a 2027. január 1-jétől érvényes hivatalos autópálya-matrica-árak. Az új díjszabás alapján a D1 kategóriában, a személyi autóknak a napi autópályadíj 5630, a tíznapos 6990, míg a havi 11 320 forint lesz. Az éves országos matrica 62 560 forintba, az éves megyei matrica 7280 forintba kerül jövőre.



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A D2 díjkategóriában a napi matrica 7990, a tíznapos 10 170, a havi 16 030 forintba kerül majd. Az éves országos jogosultságért 88 790 forintot, az éves megyei matricáért 14 560 forintot kell fizetni.

Az M1 regionális matrica 2027-ben is 15 000 forintba kerül a D1 és U kategóriában, valamint a motorkerékpárokra, míg D2 kategóriában 30 000 forint marad az ára. A jogosultság Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megye díjköteles gyorsforgalmi úthálózatára érvényes.

Változásra kell készülniük a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei matricát vásárlóknak: a kedvezményes díjat 2026-ra határozták meg, a 2027-es díjtábla már az általános megyei árakat tartalmazza.

A jogosulatlan úthasználatért fizetendő pótdíjak is emelkednek. Az alap pótdíj 60 napon belüli fizetés esetén 28 150 forint, az emelt pótdíj 60 napon túli fizetésnél 96 970 forint lesz, írja az MTI.