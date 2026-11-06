Tóth Krisztina és új kötete a Nem rossz könyvek klubjában

rendezvény

Titkok és találkozások alcímmel jelent meg pár hónapja Tóth Krisztina legújabb novelláskötete, a Kánkán az üvegpadlón, melynek történetei a 2020-as évek eleji Magyarországon játszódnak, és apró részletek felől indulva mutatják meg, milyen az a világ, ami ebben az időszakban körbevett minket. Titokról és találkozásokról, a novellákról és a mögöttük felsejlő valóságról is beszélgetünk majd Tóth Krisztinával a Nem rossz könyvek podcast élőben, közönség előtt rögzített felvételén, de jó eséllyel a korábbi regényei is szóba kerülnek.

A Nem rossz könyvek következő élő eseményét ismét a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban tartjuk. A podcastfelvétel 11-kor kezdődik, de már 10-től várunk mindenkit, aki egy kávé vagy szombati brunch mellett hangolódna a beszélgetésre.

David Szalay Teste a Nem rossz könyvek klubjában
Fotó: Németh Dániel / 444

Időpont: 2026. november 28. (szombat)

Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36)

Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők korlátozott számban.

Program:

  • 10:00 – 11:00 Brunch a Nem rossz könyvek podcast műsorvezetőivel
  • 11:00 – 12:30 Élő podcastfelvétel

Az előző brunchon a Testről, David Szalay sikerkönyvéről beszélgettünk, de volt már élő adásunk Umberto Eco és Szerb Antal életművéről is.

Umberto Eco és A rózsa neve, a Nem rossz könyvek márciusi élő eseménye.
Fotó: Németh Dániel / 444
Pendragon és a holdvilág - Szerb Antal regényei a Nem rossz könyvek klubban.
Fotó: Németh Dániel / 444
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