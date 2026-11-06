Tóth Krisztina és új kötete a Nem rossz könyvek klubjában

Titkok és találkozások alcímmel jelent meg pár hónapja Tóth Krisztina legújabb novelláskötete, a Kánkán az üvegpadlón, melynek történetei a 2020-as évek eleji Magyarországon játszódnak, és apró részletek felől indulva mutatják meg, milyen az a világ, ami ebben az időszakban körbevett minket. Titokról és találkozásokról, a novellákról és a mögöttük felsejlő valóságról is beszélgetünk majd Tóth Krisztinával a Nem rossz könyvek podcast élőben, közönség előtt rögzített felvételén, de jó eséllyel a korábbi regényei is szóba kerülnek.
A Nem rossz könyvek következő élő eseményét ismét a Bartók Béla úti Hadik Kávéházban tartjuk. A podcastfelvétel 11-kor kezdődik, de már 10-től várunk mindenkit, aki egy kávé vagy szombati brunch mellett hangolódna a beszélgetésre.
Időpont: 2026. november 28. (szombat)
Helyszín: Hadik Kávéház (1111 Budapest, Bartók Béla út 36)
Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők korlátozott számban.
Program:
Az előző brunchon a Testről, David Szalay sikerkönyvéről beszélgettünk, de volt már élő adásunk Umberto Eco és Szerb Antal életművéről is.
Hogyan vált ekkora bestsellerré A rózsa neve, és miket alkotott Umberto Eco a megjelenése előtt? Mennyire hiteles a regényben bemutatott középkorkép és milyen volt fordítóként együtt dolgozni Ecóval? Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk Barna Imrével, Eco életművének fordítójával és Klaniczay Gábor történésszel
És miért annyira szórakoztató a mai napig A Pendragon legenda? Közel száz évvel ezelőtt Szerb Antal pár év leforgása alatt írta meg két nagyszerű regényét, a Nem rossz könyvek élő eseményén Prieger Zsolttal beszélgettünk sikerük titkáról, meg persze Szerb személyéről és pályájáról.
Szalay regényét az elmúlt évek egyik legnagyobb kritikai és közönségsikere kísérte, sokakból váltott ki heves érzelmeket. A regény nyomán a férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról és a másik ember megismerhetetlenségéről is beszélgettünk Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral.