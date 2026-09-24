Történik velünk ez a részletes semmi, és ez is meg tudja viselni az embert – David Szalay Teste a Nem rossz könyvekben

Az elmúlt évek egyik legnagyobb könyves dobása lett David Szalay Booker-díjas regénye, a Test. A magyar származású Szalay regényének főhőse, István maga is Magyarországról indul el, hogy aztán a fél világot bejárva felemelkedjen és visszazuhanjon, miközben mindezt szinte csak külső szemlélőként, állandó sodródásban éli meg.

A minimalista regény egyszerre szól a férfiszerepek átalakulásáról, az erőszakról, és arról, hogy egyáltalán megismerhetünk-e valóban egy másik embert (vagy akár önmagunkat). Többek között ezekről a kérdésekről beszélgettünk a kötet fordítójával, Barabás András műfordítóval és Gyuris Kata irodalmárral, az ELTE Anglisztika Tanszékének adjunktusával a Nem rossz könyvek podcast legújabb epizódjának élő, brunch-csal egybekötött felvételén a Hadik Kávéházban.

Fotó: Németh Dániel / 444

A tartalomból:

00:00 Első találkozások Szalayval, és egyáltalán, mit érdemes tudni a szerzőről? A Test a tudatfolyamregények szöges ellentéte.

7:00 Hatalmas felhajtás a regény körül, mi táplálhatja ezt? Miért vált ki ennyire heves érzelmeket? Történik ez a részletes semmi, és ez is meg tudja viselni az embert. És azzal, ahogy a férfiszerepek válságáról ír, egy sokkal nagyobb diskurzusba illeszkedik bele, ez sokszor magától a könyvtől vesz el.

12:00 Címet nem fordítunk, hanem adunk: hogyan lett Test a Flesh? És miért örült a kiadó, hogy végül nem emberhús lett a magyar cím?

15:00 Minimalista próza és Szalay kísérlete, hogy nem csak a nyelvet fogja vissza, de a karakterek gondolkodásába sem enged betekintést. Látszólagos egyszerűség a sikere titka, újraolvasva sok minden kibomlik.

20:00 Fordítás kihívásai és az egyeztetés a szerzővel közben.

29:00 Sodrósás és társadalomkritika a Testben: lehet, hogy sokkal kevésbé vagyunk urai a sorsunknak, mint ahogy gondoljuk. A létbevetettség regénye. Érzelmek és a pszichologizálást visszautasító regény, ami rögtön felhív a pszichologizálásra.

40:00 Magyarok Angliában és a bevándorlóregény. Ajánlott könyv: Tibor Fischer - A béka segge alatt és Malcolm Bradbury - Rates of Exchange.

45:10 A férfiszerepek és a hiányzó apa alakja. És a női döntések a regényben. Valamint az erőszak szerepe.

55:50 Közönségkérdések.

Fotó: Németh Dániel / 444

Fotó: Németh Dániel / 444

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Disclaimer: Ott Anna a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) bizottságának tagja.