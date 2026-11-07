Hűtlen kezelésre gyanakszik az Erzsébet-táborok választások előtti reklámozása ügyében Kátai-Németh Vilmos

Feljelentést tett hűtlen kezelés gyanúja miatt az Erzsébet-táborok reklámozására fordított közpénzek felhasználása ügyében Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszter. A tárca vizsgálata szerint a kormány alig több mint egy hónap alatt, közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás előtt több mint egymilliárd forintot költött az Erzsébet-táborok reklámozására, amit a miniszter szerint „semmi nem indokolt”.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Katona Tibor/MTI/MTVA

„Ezt a pénzt a gyermekekre, az ő nyaralásukra is fordíthatták volna” – mondta a miniszter videójában. A tárcavezető szerint a megrendelések előkészítésében Koncz Zsófia korábbi családügyi államtitkár is részt vett, a reklámkampányt pedig semmilyen szakmai indok nem támasztotta alá.

Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelõs egykori államtitkára sajtótájékoztatót tart a Zánkai Erzsébet-táborban tett látogatását követõen a táborban 2024. augusztus 22-én. Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

A Szociális- és Családügyi minisztérium közleménye szerint a jogelőd Kulturális és Innovációs Minisztérium 2026. február 16-án bruttó 1 milliárd forint értékben rendelt sajtó-, online, televíziós és közterületi hirdetéseket a New Land Media Kft.-től az Erzsébet-táborok népszerűsítésére. A megrendelés a „Családbarát Magyarország országos programsorozat és kommunikációs kampány 2026” elnevezésű, bruttó 3,6 milliárd forintos keretszerződés terhére történt. A minisztériumi vizsgálat során „kiderült, hogy a milliárdos megrendeléshez nem készült olyan szakmai indokolás vagy hatástanulmány, amely alátámasztotta volna az ilyen mértékű költés szükségességet. A megrendelés és az ajánlat nem határozta meg a kampány konkrét célját, célcsoportját vagy az elvárt eredményeket sem”.

A hirdetési pénzek jelentős része olyan felületekre került, amelyeknek a táborozók szervezésében betöltött szerepe erősen megkérdőjelezhető. A megrendelések között szerepelt például a Mandiner és a TV2 is, egyenként több mint 40 millió forintos hirdetési összeggel, valamint olyan online oldalak, mint a csakapeca.hu vagy twn.hu. (Ez utóbbi igen jól jövedelmező vállalkozása volt Rogán Antal volt feleségének.

A programot az erzsebettaborok.hu honlap szerint az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány szervezi és koordinálja közfeladatként, állami támogatással, az Erzsébet-táborokról szóló törvény alapján. Azt írják, az Európa-szerte egyedülállóként bemutatott táboroztatási program 2012-es indulása óta mintegy 1,5 millió résztvevőnek biztosított kikapcsolódási lehetőséget.

A táborokban hátrányos helyzetű, gyermekvédelmi gondoskodásban élő, sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal vagy betegséggel élő gyermekek is részt vesznek. A program szakmai tartalma öt alappillérre, a magyarság és honismeret, a sport, a tudomány, a kultúra és a kereszténység értékeinek közvetítésére épül.