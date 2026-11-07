Írországban és Finnországban is tüntettek az adatközpontok elszaporodása ellen

Mintegy kétezer ember tüntetett szombaton Dublin belvárosában az adatközpontok ellen. Az ír tüntetők szerint az adatközpontok növelik a szén-dioxid-kibocsátást, emellett aggódnak a vízszennyezés és a zajterhelés miatt is. Ezért moratóriumot követelnek minden új adatközpont létesítésére mindaddig, amíg azok teljes környezeti és társadalmi hatásait megfelelően fel nem mérik.
Az adatközpontok mellett felhozott gazdasági érveket is elutasítják. Arra hivatkoznak, hogy Írországban már több mint száz adatközpont működik, ezek azonban nem teremtenek sok munkahelyet. A tiltakozók szerint az adatközpontok részben felelősek az írországi magas villamosenergia-árakért is. Úgy vélik, az az előírás sem elegendő, amely szerint az új adatközpontoknak villamosenergia-szükségletük 80 százalékát megújuló energiaforrásokból kell fedezniük.
Júniusban az ír kormány közzétett egy 100 ezer euróért megrendelt tanulmányt, amely az adatközpontok mellett érvelt. A tanulmány szerint az adatközpontoknak köszönhetően 2010 óta 22 milliárd euróval bővült az ír gazdaság, 17 ezer új munkahely jött létre, és 2,8 milliárd euró adóbevétel keletkezett.
Szombat délután Finnország több városában is tüntettek az adatközpontok ellen. A Finn Természetvédelmi Ifjúsági Szövetség (Luontoliitto) közleménye szerint a demonstrálók amiatt aggódnak, hogy Finnországban egyre gyorsabb ütemben jelentenek be új adatközpont-beruházásokat, miközben az ágazat szabályozása nem tart lépést a fejlesztésekkel. A finnországi tüntetők többek között azt követelik, hogy határozatlan időre függesszék fel az adatközpontok építését.
A tüntetések az egész Európára kiterjedő Stop Dirty Data Centers (Állítsuk meg a szennyező adatközpontokat!) kampány részét képezik. Amszterdamban pénteken a rendőrség őrizetbe vett több tüntetőt, akik behatoltak a Microsoft egyik épülő adatközpontjának területére. Kisebb tiltakozások volt az angliai Bristol központjában, egy berlini adatközpontnál, a varsói parlament épülete előtt, valamint Zágráb főterén is. (RTE/YLE)