Írországban és Finnországban is tüntettek az adatközpontok elszaporodása ellen

Mintegy kétezer ember tüntetett szombaton Dublin belvárosában az adatközpontok ellen. Az ír tüntetők szerint az adatközpontok növelik a szén-dioxid-kibocsátást, emellett aggódnak a vízszennyezés és a zajterhelés miatt is. Ezért moratóriumot követelnek minden új adatközpont létesítésére mindaddig, amíg azok teljes környezeti és társadalmi hatásait megfelelően fel nem mérik.

Tüntetők Dublinban Fotó: PAUL FAITH/AFP

Az adatközpontok mellett felhozott gazdasági érveket is elutasítják. Arra hivatkoznak, hogy Írországban már több mint száz adatközpont működik, ezek azonban nem teremtenek sok munkahelyet. A tiltakozók szerint az adatközpontok részben felelősek az írországi magas villamosenergia-árakért is. Úgy vélik, az az előírás sem elegendő, amely szerint az új adatközpontoknak villamosenergia-szükségletük 80 százalékát megújuló energiaforrásokból kell fedezniük.

Júniusban az ír kormány közzétett egy 100 ezer euróért megrendelt tanulmányt, amely az adatközpontok mellett érvelt. A tanulmány szerint az adatközpontoknak köszönhetően 2010 óta 22 milliárd euróval bővült az ír gazdaság, 17 ezer új munkahely jött létre, és 2,8 milliárd euró adóbevétel keletkezett.

Fotó: PAUL FAITH/AFP

Szombat délután Finnország több városában is tüntettek az adatközpontok ellen. A Finn Természetvédelmi Ifjúsági Szövetség (Luontoliitto) közleménye szerint a demonstrálók amiatt aggódnak, hogy Finnországban egyre gyorsabb ütemben jelentenek be új adatközpont-beruházásokat, miközben az ágazat szabályozása nem tart lépést a fejlesztésekkel. A finnországi tüntetők többek között azt követelik, hogy határozatlan időre függesszék fel az adatközpontok építését.

A tüntetések az egész Európára kiterjedő Stop Dirty Data Centers (Állítsuk meg a szennyező adatközpontokat!) kampány részét képezik. Amszterdamban pénteken a rendőrség őrizetbe vett több tüntetőt, akik behatoltak a Microsoft egyik épülő adatközpontjának területére. Kisebb tiltakozások volt az angliai Bristol központjában, egy berlini adatközpontnál, a varsói parlament épülete előtt, valamint Zágráb főterén is. (RTE/YLE)