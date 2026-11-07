Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolinit éltető Fradi-szurkolót

Az olasz rendőrség beazonosította azt a Fradi-szurkolót, aki csütörtökön a milánói dóm előtt Benito Mussolinit ábrázoló pólóban éltette a fasiszta diktátort, miközben több száz társával karlendítéseket mutattak be - írja az olasz ANSA. Az 50 éves magyar férfi ellen az olasz hatóságok és eljárást indítottak ellene a Mancino-törvény alapján, ami tiltja a „faji, etnikai, nemzeti és vallási gyűlölet megnyilvánulásait”, valamint a „diszkriminatív szervezetekhez köthető jelképek” nyilvános megjelenítését. A pólót lefoglalták.
Egyúttal a milánói rendőrfőkapitány ötéves stadionlátogatási tilalmat (Daspo) rendelt el vele szemben. Vagyis a férfi öt évig nem léphet be sem Olaszország, sem az Európai Unió más tagállamainak azon sportlétesítményeibe, ahol labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek.
A rendőrség további nyomozást folytat a Dóm téren történt más bűncselekmények elkövetőinek azonosítása érdekében. A performansz után a Fidesz európai parlamenti képviselője, Orbán Balázs megdicsérte a Milánó főterén karlengető Fradi-tábort. Ugyanakkor Kubatov Gábor klubelnök arról beszélt, hogy aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét. Majd felszólította azokat, „akik ezt elindították tegnap”, hogy „ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre”.
Fasiszta karlendítések, kirekesztő rigmusok, Mussolini éltetése volt egyes Fradi-szurkolók Dóm téri programja. Kubatov szerint azok, akik ezt csinálták, nem ismerik a Ferencváros alapértékeit.
Miközben Kubatov Gábor arról posztolt, hogy felemelő és megható pillanat, amikor a szurkolók hangja behallatszik az AC Milan elnökével közös ebédjébe.
„A Ferencváros magyar ultrái büszkén és méltósággal érkeztek az olasz városba, hogy támogassák csapatukat és emlékeztessék Európát arra, hogy van mit megvédenünk. Igazi hazafiak!" - értékelt Orbán Balázs.