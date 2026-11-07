Öt évre kitiltották az európai stadionokból a Mussolinit éltető Fradi-szurkolót

Az olasz rendőrség beazonosította azt a Fradi-szurkolót, aki csütörtökön a milánói dóm előtt Benito Mussolinit ábrázoló pólóban éltette a fasiszta diktátort, miközben több száz társával karlendítéseket mutattak be - írja az olasz ANSA. Az 50 éves magyar férfi ellen az olasz hatóságok és eljárást indítottak ellene a Mancino-törvény alapján, ami tiltja a „faji, etnikai, nemzeti és vallási gyűlölet megnyilvánulásait”, valamint a „diszkriminatív szervezetekhez köthető jelképek” nyilvános megjelenítését. A pólót lefoglalták.

Egyúttal a milánói rendőrfőkapitány ötéves stadionlátogatási tilalmat (Daspo) rendelt el vele szemben. Vagyis a férfi öt évig nem léphet be sem Olaszország, sem az Európai Unió más tagállamainak azon sportlétesítményeibe, ahol labdarúgó-mérkőzéseket rendeznek.

A rendőrség további nyomozást folytat a Dóm téren történt más bűncselekmények elkövetőinek azonosítása érdekében. A performansz után a Fidesz európai parlamenti képviselője, Orbán Balázs megdicsérte a Milánó főterén karlengető Fradi-tábort. Ugyanakkor Kubatov Gábor klubelnök arról beszélt, hogy aki ebben részt vett, az nem ismeri a Ferencváros alapértékeit, nem ismeri a történelmét. Majd felszólította azokat, „akik ezt elindították tegnap”, hogy „ha nem tudnak viselkedni, inkább ne jöjjenek többet Fradi-meccsre”.