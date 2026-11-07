Zelenszkij szerint az oroszok észak-koreai rakétákkal is lőtték őket

Kijev és környékén lévő katonai és ipari, valamint energetikai és logisztikai célpontokat lőttek szombaton az oroszok. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők légicsapást intéztek a fegyverek és egyéb katonai eszközök szállítására használt Északi Híd, valamint a Moszkva állítása szerint Flamingó rakétákat gyártó Meridian vállalat üzeme ellen. Csapás ért továbbá egy, a kijevi régióban található hőerőművet, valamint a Brovari járásban lévő, katonai eszközöket előállító létesítményt. A csapások megrongáltak több energetikai és ipari létesítményt is a kijevi körzetben.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Oroszország az éjszaka 36 ballisztikus rakétát és 172 drónt indított Ukrajna felé, elsősorban az energetikai létesítményeket célozva. Ugyanakkor a 36 rakétából mindössze négyet sikerült lelőniük le az éjszaka. Hozzátette, hogy a nagyszabású támadás során az orosz erők észak-koreai KN–23-as rakétákat is bevetettek Ukrajna egyik kulcsfontosságú energetikai létesítménye ellen.

Az ukrán elnök elmondta, hogy továbbra is jelentős hiány van a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáiból, és ennek leküzdésében elsősorban az Egyesült Államok tudna segíteni.

Az újabb támadásokra néhány nappal az Abu-Dzabiban rendezendő ukrán-amerikai orosz háromoldalú tárgyalások előtt került sor. Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, elsősorban Kijev térségében. A műveletek nyomán több millió embert érintő áramkimaradásokra került sor, illetve súlyos fennakadásokat jelentettek a vízellátásban és a fűtésben. A városban - ahol a hőmérséklet jelenleg két Celsius-fok körül van - a hatóságok több melegedő pontot is létrehoztak.

Az ukrán hadsereg vezérkara mindeközben arról számolt be, hogy Neptun rakétarendszerrel csapást mért az orosz Proton-Elektrotex vállalat orjoli létesítményére. A vállalat Oroszország vezető gyártója az elektronikai optikai berendezések terén. (Pravda/MTI)