Zelenszkij szerint az oroszok észak-koreai rakétákkal is lőtték őket

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Kijev és környékén lévő katonai és ipari, valamint energetikai és logisztikai célpontokat lőttek szombaton az oroszok. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz erők légicsapást intéztek a fegyverek és egyéb katonai eszközök szállítására használt Északi Híd, valamint a Moszkva állítása szerint Flamingó rakétákat gyártó Meridian vállalat üzeme ellen. Csapás ért továbbá egy, a kijevi régióban található hőerőművet, valamint a Brovari járásban lévő, katonai eszközöket előállító létesítményt. A csapások megrongáltak több energetikai és ipari létesítményt is a kijevi körzetben.

Fotó: HANDOUT/AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Oroszország az éjszaka 36 ballisztikus rakétát és 172 drónt indított Ukrajna felé, elsősorban az energetikai létesítményeket célozva. Ugyanakkor a 36 rakétából mindössze négyet sikerült lelőniük le az éjszaka. Hozzátette, hogy a nagyszabású támadás során az orosz erők észak-koreai KN–23-as rakétákat is bevetettek Ukrajna egyik kulcsfontosságú energetikai létesítménye ellen.

Az ukrán elnök elmondta, hogy továbbra is jelentős hiány van a Patriot légvédelmi rendszerek elfogórakétáiból, és ennek leküzdésében elsősorban az Egyesült Államok tudna segíteni.

Az újabb támadásokra néhány nappal az Abu-Dzabiban rendezendő ukrán-amerikai orosz háromoldalú tárgyalások előtt került sor. Az utóbbi hetekben Oroszország fokozta támadásait az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, elsősorban Kijev térségében. A műveletek nyomán több millió embert érintő áramkimaradásokra került sor, illetve súlyos fennakadásokat jelentettek a vízellátásban és a fűtésben. A városban - ahol a hőmérséklet jelenleg két Celsius-fok körül van - a hatóságok több melegedő pontot is létrehoztak.

Az ukrán hadsereg vezérkara mindeközben arról számolt be, hogy Neptun rakétarendszerrel csapást mért az orosz Proton-Elektrotex vállalat orjoli létesítményére. A vállalat Oroszország vezető gyártója az elektronikai optikai berendezések terén. (Pravda/MTI)

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