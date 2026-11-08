Sporttörténelmi káosz jöhet a jégkorongban: a nemzetközi szövetség kirúgta Norvégiát a juniorvébéről, és visszavette a helyére Oroszországot

A Nemzetközi Sportdöntőbíróság ítélete nyomán a Nemzetközi Jégkorong Szövetség (IIHF) elvette Norvégia helyét a 2027-es kanadai U20-as világbajnokságon, és odaadta Oroszországnak. Norvégia volt a kvalifikált csapatok közül a leglentebb a világranglistán, ezért kerülhetne az ő helyükre az orosz csapat.

A döntés alapjaiban forgathatja fel a jégkorongvilágot. Ha az IIHF ugyanezen logika mentén dönt a többi vébéről is, a felnőtt tornáról például az elitbe több mint húsz év után visszakerült Ukrajnát kellene kipaterolnia.

Vlagyimir Putyin hokizik Szocsiban 2017. május 10-én Illusztráció: Nataliy Zemboska/Anadolu Agency

Ráadásul Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Lettország és Csehország már kijelentették, hogy nem hajlandók Oroszországgal játszani.

A helyzet azért is bizonytalan, mert a decemberi-januári junior-világbajnokság házigazdája, Kanada előzetesen jelezte, nem ad vízumot az orosz válogatott tagjainak.

A döntés néhány nappal azután született, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbíróság hatályon kívül helyezte az IIHF 2022-es, Oroszországra vonatkozó eltiltását, amelyet eredetileg az ukrajnai agresszió miatt vezettek be. (Reuters)