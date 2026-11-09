„Csak egy kis móka volt” – Trump valójában nem is akarta felkérni az UFC-s Dana White-ot fehér házi sajtófőnöknek

Csak viccelt, amikor bejelentette, hogy felajánlotta a Fehér Ház sajtófőnöki posztját Dana White-nak, a ketrecharcos meccseket szervező UFC vezérigazgatójának – vasárnap már ezt állította Donald Trump a Guardian cikke szerint.

Az amerikai elnök ki is bontotta a poén lényegét: eszerint ha az UFC-főnök – aki odaadó híve Trumpnak – koordinálná a sajtómunkát a harcosai közreműködésével, akkor „nem szórakoznának vele annyit az újságírók”.

„Persze, hogy vicceltem, ennek egyértelműnek kellett lennie, hiszen a legjobb harcosokat is megemlítettem az asszisztensei között. Csak egy kis móka volt” – magyarázta Trump.

Dana White és Donald Trump Fotó: EVAN VUCCI/AFP

Előzőleg az elnök még megosztott a Truth Socialön egy AI-generált animációs filmet, amelyben MMA-harcosok újságírókat vernek, illetve Josh Hokit – az egyik legismertebb közülük – megismétli rasszista kijelentését Michelle Obamáról, amelyet a Trump-születésnapi fehér házi UFC-rendezvényen tett. Azt a gálát Dana White szervezte.

„Dana olyan sajtószóvivő lesz, amilyen még nem volt. Dana, kérlek, vállald el a munkát!” – írta korábban Trump a Truth Socialön. Egyúttal valóban felsorolt néhány bunyóst, akiket White magával vihetne a Fehér Házba asszisztensnek, köztük Iszlam Mahacsovot, Habib Nurmagomedovot, Justin Gaethje-t, Daniel Cormiert, Amanda Nunest és Kayla Harrist. Trump szerint azért lett volna rájuk szükség, hogy „megvédjék az országot a holdkóros baloldaltól”.

A Fehér Ház sajtófőnöki posztja három hete betöltetlen, mióta Trump előző jelöltje, Katie Zacharia szélsőjobboldali kommentátor kénytelen volt lemondani, ugyanis sikertelenül próbálta kikerülni az arról szóló kérdéseket, hogy miért nevezte magát ügyvédnek annak ellenére, hogy megbukott a jogi vizsgáján.