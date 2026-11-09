Franciaország Iránt vádolja a hűtőrendszereket ért kibertámadásért

A múlt hónapban több száz szupermarketben emelkedett meg egy hackertámadás miatt a hűtők hőmérséklete, ezzel óriási károkat okozva. A hackerek még egy vérellátó hűtőrendszerét is megtámadták. Eddig nem lehetett tudni, hogy kik álltak a támadás mögött, többen Oroszországra vagy Iránra gyanakodtak.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter egy hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a támadást az iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) hajtotta végre.

A miniszter szerint a támadás „mind a méretét, mind az agresszivitását tekintve példa nélküli” volt. Hozzátette, hogy Franciaország európai uniós szinten szankciókat fog kezdeményezni a támadás valamennyi felelőse ellen.

A múlt hónapban végrehajtott kibertámadás során Franciaország-szerte több száz szupermarketben emelkedett meg a hűtők és fagyasztók hőmérséklete, aminek következtében több millió euró értékű friss és fagyasztott élelmiszer romlott meg.

Fotó: MUHAMMED SAID TAKO/Anadolu via AFP

A múlt héten további hét európai ország több tucat szupermarketét érte hasonló kibertámadás, amely szintén a hűtőket és fagyasztókat célozta. Egyelőre nem tudni, hogy a támadások összefüggenek-e egymással.

A párizsi ügyészség hétfőn bejelentette, hogy nyomozást indított az iráni Iszlám Forradalmi Gárdához köthető egyik, támadó kiberműveleteket végrehajtó egység vezetője és két helyettese ellen. Laure Beccuau párizsi főügyész az egységet Shahid Kaveh néven azonosította, és közölte, hogy az az Iszlám Forradalmi Gárda elektronikai és kiberközpontjához kötődik.

Irán egyelőre nem reagált Barrot vádjaira. (BBC)