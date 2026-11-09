Kiszivárgott adatok szerint több mint 400 ezer orosz vesztette életét az orosz–ukrán háborúban

Több mint 400 ezer orosz halt meg az ukrajnai harcokban azóta, hogy Moszkva közel öt évvel ezelőtt megindította teljes körű invázióját, derül ki az orosz állami statisztikai hivatal, a Roszsztat kiszivárgott adataiból.

Az adatokat a belarusz ellenzékhez köthető Cyber Partisans hackercsoport és az ukrán Silent Crow hackerkollektíva szerezte meg. Az adatállomány több mint 11 millió halotti anyakönyvi kivonatot tartalmaz, köztük az elhunytak életkorára, lakóhelyére és halálozási helyére vonatkozó információkat. Az adatokat később a Guardiannel és néhány más sajtóorgánummal is megosztották.

Az adatok szerint 412 576 halotti anyakönyvi kivonatban szerepel kifejezett utalás arra, hogy az érintett a háborúban vesztette életét. Ezt vagy a halál okát jelölő hivatalos kódok, vagy a harci cselekményekre és katonai műveletekre utaló szöveges bejegyzések igazolják. A számok nagyjából összhangban vannak az orosz veszteségekre vonatkozó más becslésekkel. A brit hírszerzés szeptemberben úgy becsülte, hogy az invázió kezdete óta mintegy 500 ezer orosz katona halt meg.

A Mediazona nevű független orosz hírportál is készített korábban becsléseket, ők a hivatalos nyilvántartások, közösségi médiában közzétett gyászjelentések és sírkövekről készült fényképek alapján közel 286 ezer, Ukrajnában elesett orosz katona személyazonosságát állapították meg.

A két hackercsoport november 1-jén jelentette be az adatlopást, az adatokat pedig a hétvégén hozták nyilvánosságra. A Roszsztat elismerte, hogy hackertámadás érte, de tagadta, hogy bármilyen érzékeny információhoz hozzáfértek volna a támadók.

Az adatállomány minden eddiginél részletesebb képet ad Oroszország háborús veszteségeiről, amelyeket Moszkva igyekezett eltitkolni. Az orosz hatóságok az invázió első hónapjai óta nem tettek közzé adatokat a halálos áldozatok számáról, a katonai veszteségekre vonatkozó információkat pedig államtitokként kezelik.

Fotó: VANO SHLAMOV/AFP

„Az adatok hitelesnek tűnnek, és rendkívül részletesek” – mondta Janis Kluge, a Német Nemzetközi és Biztonságpolitikai Intézet Oroszországgal és Eurázsiával foglalkozó részlegének vezetője.

„Ez az eddigi legnagyobb adatszivárgás az orosz veszteségekkel kapcsolatban” – tette hozzá Kluge, aki behatóan tanulmányozta az orosz háborús statisztikákat.

Az adatállomány valószínűleg alulbecsüli a halálos áldozatok tényleges számát. Egyes katonákat továbbra is eltűntként tartanak nyilván, másokat pedig soha nem azonosítottak.

Kluge arra is felhívta a figyelmet, hogy jelentős idő telik el a halálesetek és azok hivatalos nyilvántartásba vétele között. Szerinte ez jellemzően körülbelül hat hónapot vesz igénybe.

„Valószínűleg jelenleg már közelebb járunk az 500 ezer, mint a 400 ezer elesett orosz katonához”

– mondta. (Guardian)